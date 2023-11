Vampire diaries - S04 E05 - Le prix du sang

Alors que le Professeur Shane apprend à Connor que la vérité sur son tatouage lui sera dévoilée quand cette Marque des Chasseurs aura atteint sa taille définitive, ce dernier s’apprête à tuer autant de vampires que nécessaire… Pendant que Klaus se rend en Italie pour déterrer l’épée d’Alexander, Stefan et Damon s’unissent pour défendre la vie de Jeremy, Matt et April, que le Chasseur retient en otage au Mystic Grill. Elena a le plus grand mal à supporter son nouvel état de vampire et ne comprend pas la raison qui pousse Stefan à vouloir préserver la vie du preneur d’otage. Pendant ce temps, le Professeur Shane aide Bonnie à surpasser son sentiment de culpabilité, grâce à une forme d’hypnose que les Aborigènes lui ont enseignée, et il parvient à lui rendre ses pouvoirs magiques. Jeremy, de son côté, apprend que les tatouages se dessinent sur la peau des Chasseurs à chaque mort de vampire pendant que Damon finit par comprendre que son frère tient à garder Connor en vie car sa Marque serait une clef d’accès à un remède contre le vampirisme ! Remède qu’il a bien l’intention de donner à Elena… Mais pour défendre son frère, c’est elle qui tue le Chasseur…