Vampire diaries - S04 E06 - Au bord du précipice

Le fantôme de Connor tourmente Elena. Il ne lui laisse pas une seconde de répit et cherche à la pousser au suicide. Elena est victime d’une malédiction qui lui donne des hallucinations. Même mort, le Chasseur fera tout pour que sa meurtrière soit sa dernière victime. Klaus, qui en avait lui-même tué cinq, connait bien cet état. Prétextant vouloir aider Elena, il la kidnappe. A l’aide de Hayley et Tyler, Stefan convainc Chris, un hybride que Hayley a aidé à s’affranchir de Klaus, de le laisser libérer Elena. Cette dernière, toujours en proie aux hallucinations, s’enfuit. C’est alors qu’elle est sur le pont Wickery que le fantôme de sa mère lui apparait. Sous son influence, elle jette sa bague au fond de l’eau. Damon la retrouve au moment où Jeremy tue Chris et réveille le Chasseur qui sommeillait en lui. C’est grâce aux recherches du professeur Shane que la bande a su comment briser la malédiction. Alors que le soleil se lève, le fantôme de Connor disparait. Damon se jette à l’eau avec Elena pour éviter que la lumière du jour la brûle. Shane insiste auprès de Bonnie sur le fait que lorsque que la marque de leur nouveau Chasseur sera complète, il sera le seul à pouvoir les aider. Tyler en veut à Caroline d’avoir sacrifié Chris et d’avoir promis un rendez-vous à Klaus en échange. Stefan et Elena ont une longue conversation sous le porche et finissent par rompre.