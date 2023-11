Vampire diaries - S04 E07 - L'apprenti chasseur

Alors que Caroline prépare la cérémonie qui couronnera la nouvelle Miss Mystic Falls de l’année, Klaus reproche violemment à Stefan d’avoir parlé du remède à Damon puis lui conseille d’obliger Jeremy à tuer des vampires, dans le but que son tatouage se développe au plus vite ! De son côté, Stefan annonce à son frère qu’il a rompu avec Elena. Damon lui propose de trouver un autre Chasseur que Jeremy et d’aller questionner le Professeur Shane à ce sujet, lui qui a l’air de tout savoir sur tout… Pendant ce temps, Elena avoue à Caroline que ses sentiments envers Damon sont beaucoup plus intenses depuis qu’elle est devenue vampire, ce qui a le don de mettre cette dernière en colère. Pendant qu’Hayley aide une hybride à se défaire de son asservissement à Klaus, Jeremy se confie à Matt et lui apprend que depuis qu’il est devenu un Chasseur, sa force a considérablement augmenté mais qu’il fait des cauchemars dans lesquels il s’en prend à sa sœur. Pendant que Stefan oblige Jeremy à tuer un vampire dans l’espoir d’obtenir, grâce au tatouage, cette carte qui le mènera au remède qui permettra à Elena de redevenir un être humain, Damon interroge le Professeur Shane, juré du Concours de la Miss la plus méritante de la ville, sur son éventuelle implication dans le massacre du Conseil fomenté par le Pasteur Young… April, la fille du Pasteur, est élue Miss Mystic Falls quand Matt et Stefan sauvent de justesse Elena, attaquée par son frère. Damon, qui insiste pour avoir le nom d’un autre Chasseur, apprend du Professeur que la carte qui mène au remède est scellée par un sort que seul Bonnie pourra défaire… Pendant qu’on comprend qu’Hailey reçoit des ordres du Professeur Shane, Elena s’installe au manoir pour éviter son frère et, de leurs côtés, Stefan et Caroline comprennent qu’elle est peut-être asservie à Damon… Mais la nuit au manoir s’annonce très chaude…