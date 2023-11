Vampire diaries - S04 E08 - Conquise ou soumise

Damon est heureux. Il est enfin avec Elena qui semble partager ses sentiments. Mais Stefan lui apprend qu’elle lui est asservie, ce que Damon vérifie. Il part alors à la Nouvelle-Orléans, accompagné de Stefan, pour tenter de retrouver une sorcière qui l’avait aidé dans un cas similaire en 1942. La fille de cette sorcière leur annonce que la magie ne peut pas briser l’asservissement. Le seul moyen est de dire au vampire asservi de rayer son « maître » de sa vie. Damon doit s’y résoudre, mais Elena n’est pas d’accord. Elle sait que ses sentiments pour lui sont réels. Parallèlement à ça, Kim conteste la position de mâle dominant de Tyler au sein de la meute et kidnappe Caroline qu’elle prévoit d’empaler pour lui montrer qui est le chef. Tyler sauve Caroline in extremis et pousse Kim à se soumettre. Hayley peut enfin livrer les 12 hybrides libérés de toute loyauté envers Klaus à Shane, lequel lui a promis en échange des informations sur ses parents biologiques. Il initie Bonnie à une forme de magie qu’il appelle l’ « expression ». Elle l’ignore, mais c’est pire que la magie noire.