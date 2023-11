Vampire diaries - S04 E09 - La force vitale

Alors que Bonnie et le Professeur Shane se rendent à la maison du lac en compagnie de Damon et Elena pour tenter une hypnose sur Jeremy qui n’a plus qu’une intention, tuer des vampires et surtout sa sœur, l’expérience échoue. Le Professeur avait l’intention de refreiner les instincts de Chasseur du jeune homme en l’obligeant à reporter son attention sur l’amour qu’il a pour Elena… Pendant ce temps, Tyler et sa meute décident de profiter d’un gala de charité donné par la ville à l’occasion des fêtes de Noël pour se débarrasser de Klaus qui, s’il trouve le remède, condamnera les hybrides à redevenir des loups-garous obligés de muter à chaque pleine lune ! Stefan et Caroline font tout leur possible pour récupérer l’épée du Chasseur Alexander qui avait été enterrée à ses côtés en Italie, depuis qu’ils savent que les armoiries qui sont gravées sur la garde de l’épée permettent de décoder les symboles qui apparaitront sur le tatouage de Jeremy, une fois qu’il se sera entièrement dessiné sur son bras. Symboles qui conduiront à ce remède que Stefan espère tant pouvoir donner à Elena afin qu’elle redevienne celle qu’elle était, un être humain… Alors qu’Hayley annonce à ses hybrides qu’elle a enfin trouvé la sorcière qui pourra les libérer définitivement de leur asservissement à Klaus, Tyler estime que la seule façon de se débarrasser de Klaus est de lui faire prendre un autre corps et de l’enterrer, le temps que tous puissent disparaitre loin de Mystic Falls. Ce qui a le don de mettre Caroline en colère contre son petit-ami qu’elle accuse de se complaire dans son nouveau rôle de martyr ! Pendant ce temps et bien que Damon soupçonne le Professeur Shane d’être le responsable de la mort des 12 personnes qui se trouvaient dans la ferme du Pasteur Young, il propose néanmoins de recommencer l’expérience sur Jeremy mais, cette fois, en contournant ses instincts malveillants et en les portant sur l’amitié qu’il éprouve pour Bonnie. Et l’hypnose fonctionne, Jeremy n’a plus envie de s’attaquer à sa sœur… Alors qu’on apprend que le Professeur Shane sait déjà où se trouve le remède qui a été enterré dans la tombe où repose le Sorcier Silas, on sait maintenant qu’il ne s’agit pas que d’un remède au vampirisme mais d’un remède à l’immortalité ! Un remède que Silas avait créé pour se rendre à nouveau mortel, lui qui était condamné à vivre éternellement dans le chagrin, après la mort de sa femme… On comprend également que l’épée n’est désormais d’aucune utilité mais que les divers symboles qui vont figurer sur les sarments de vigne qui se dessineront sur le tatouage sont, en fait, les signes d’une formule magique qui permettra de libérer Silas de sa tombe… Alors que Caroline propose à Stefan de changer ses plans et d’utiliser le corps de Rebekah pour y transférer l’esprit de Klaus, Hayley brise la nuque de Caroline dans les toilettes du Mystic Grill, avant même qu’elle puisse annoncer sa nouvelle idée à Tyler. On comprend que depuis le début, Haley collabore en secret avec le Professeur Shane qui lui a promis de ressusciter ses parents grâce au remède mais que cela nécessite le sacrifice de 12 âmes. Et que ce sont les 12 hybrides qu’elle avait bien l’intention de sacrifier ! Mais pendant qu’elle avoue sa trahison à Tyler, dans l’espoir qu’il puisse se sauver, Klaus les élimine les uns après les autres… A la maison du lac, Damon annonce à Elena qu’il la libère de son asservissement et qu’il compte rester avec Jeremy le temps de lui apprendre à chasser les vampires tout en gardant le contrôle de ses instincts de Chasseur. Eléna, libérée de son attachement à Damon, rentre à Mystic Falls pendant que Tyler, qui vient de comprendre qu’Hailey l’a trahi, se rend sur les lieux du massacre et découvre les corps sans vie des 12 hyb...