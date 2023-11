Vampire diaries - S04 E10 - Cours particuliers

Damon coache Jeremy. Il le prépare à sa mission de Chasseur, mais ne l’a encore laissé tuer aucun vampire. Klaus, impatient, les rejoint et transforme une partie de la ville avoisinante pour précipiter un peu les choses. De son côté, Rebekah organise un petit cours de rattrapage. Elle hypnotise Caroline, Elena et Stefan pour apprendre tout ce qui s’est passé pendant qu’elle était sur la touche, une dague dans la poitrine. Stefan lui parle de Shane, qu’elle fait kidnapper par Kol. Elle contraint aussi Elena à dire à Stefan ce qu’elle ressent vraiment. Savoir qu’elle n’est plus amoureuse de lui anéantit Stefan. Rebekah tient sa revanche. Comme Shane ne peut pas être hypnotisé, Kol le torture. Quand il prononce le nom de Silas, Kol le blesse mortellement. Silas représente une menace bien trop grande pour qu’il laisse quiconque le réveiller. Grâce à Bonnie et à son sort de protection, Shane s’en tire. Stefan prend conscience que Rebekah et lui sont les seuls à n’avoir ni Chasseur, ni épée, ni sorcière. Il lui propose une alliance.