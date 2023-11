Vampire diaries - S04 E11 - La chasse au remède

Alors que Jeremy refuse de jouer le jeu que lui impose Klaus, c’est-à-dire tuer des vampires pour que sa Marque s’agrandisse et pour avoir ainsi accès au remède, ce dernier hypnotise une vingtaine de nouveaux vampires pour qu'ils se lancent à la poursuite de Matt, obligeant le jeune Guilbert à les tuer pour sauver son ami. Mais aidés par Damon et Elena, les deux jeunes gens s'enfuient jusqu'à la maison du lac et s’y enferment jusqu’à l’aube, moment où ces vampires qui ne supportent pas la lumière du jour seront obligés de se mettre à l’abri. Pendant ce temps, Bonnie s'inquiète de ne pas réussir à contrôler les pouvoirs qu’elle a acquis par la pratique de l'Expression et alors qu’elle en parle au professeur Shane, celui-ci est arrêté par le Shérif Forbes qui veut l’interroger, après les accusations de meurtre portées par April Young. Damon finit par convaincre Jeremy de repartir chasser les vampires mais, rapidement, ils les découvrent morts dans un bar. Kol est l’auteur de ce massacre et il leur apprend qu’il y a quelques siècles, il avait croisé la route d’une secte d'adorateurs de Silas. Selon eux, le sorcier allait s'éveiller et précipiter la fin des temps. Mais Kol l’Immortel ne veut pas entendre parler de cette "fin des temps" alors, par l’hypnose, il contraint Damon à tuer Jeremy pour qu’on ne puisse jamais retrouver la tombe de Silas ! Shane confirme à Bonnie qu'il est bien l'auteur du massacre chez le Pasteur Young mais qu’il s’agissait surtout d’un rituel pour que Silas s'éveille. Il lui affirme que ces 12 âmes qui ont été sacrifiées seront ressuscitées. Pendant que Rebekah et Stefan s’allient pour chercher le remède et mettre la main sur la pierre tombale, un homme essaie de la leur voler. Mais celui-ci se tue plutôt que de parler. Nos deux compères comprennent qu’une autre équipe, à part celle de Klaus et celle de Shane, est également à la poursuite du remède. Après s'être promis qu'il n'y aurait entre eux ni attache ni sentiment, leur alliance se conclut par des baisers plus que chauds… Quand Damon et Jeremy sont au bord de s’entretuer, Stefan assomme son frère puis l’enferme dans les cachots du manoir, après l’avoir saigné pour l’affaiblir, seul moyen de l'empêcher de tuer le jeune Guilbert. Elena, comprenant que son Chasseur de frère n’arrivera pas à tuer des innocents, elle lui propose d’éliminer Kol l’Originel car ainsi, il fera disparaître en même temps les milliers de vampires qui sont issus de sa lignée. La façon la plus rapide d’achever ce fameux tatouage…