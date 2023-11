Vampire diaries - S04 E12 - Originellement vôtre

Elena veut que Jeremy tue Kol pour que Damon ne tente plus de le tuer, et pour que la marque du Chasseur atteigne sa taille définitive. En effet, si Kol meurt, c’est toute sa lignée qui mourra avec lui. Klaus, lui, charge Stefan de récupérer la dague de Rebekah. Elle et Stefan se rapprochent, pas seulement parce que Stefan veut la dague. Elle lui confie vouloir le remède pour redevenir humaine. Stefan lui accorde à présent pleinement sa confiance, et ne la poignarde pas avec la dague comme le lui avait demandé Elena. Quant à Kol, il ne veut pas subir la malédiction du Chasseur. Il prévoit donc d’amputer Jeremy de son bras. Alors qu’il est sur le point de le faire, Elena l’en empêche et permet à Jeremy de lui planter le pieu en chêne blanc dans le cœur. Klaus assiste à la scène et jure de les tuer. Bonnie, qui sort d’un conseil de famille avec son père et sa mère plus résolue que jamais à pratiquer l’Expression, jette un sort à Klaus. Celui-ci se retrouve prisonnier du salon des Gilbert. La bande a la voie libre pour aller chercher le remède. Le tatouage grandit à mesure que les vampires transformés par Kol meurent. Apparait enfin à la vue de tous la carte complétée.