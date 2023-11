Vampire diaries - S04 E13 - L'île du bout du monde

A la demande du Professeur Shane, toute l’équipe s’est rendue sur une ile située à 300 km de la Nouvelle-Ecosse, (une province du Canada) une île sinistre et isolée où repose le Sorcier Silas et le remède que tous recherchent. On apprend que la sorcière Qetsiyah a créé ce remède et l'a enterré auprès de Silas en espérant qu'il le prendrait, redeviendrait mortel et en mourrait, afin qu’elle puisse le retrouver auprès d'elle, de l'Autre côté. Mais le sorcier a refusé de lui donner satisfaction et a préféré reposer éternellement dans sa tombe située à plusieurs pieds sous terre, sous un puits magique, sans jamais prendre le remède. Et ce sont ensuite les propres descendants de Qetsiyah qui ont créé la Confrérie des Cinq Chasseurs pour retrouver Silas, l’obliger à prendre ce remède qui le rendrait à nouveau mortel et le tuer ! De son côté, Tyler savoure l’efficacité du piège de Bonnie qui a enfermé Klaus dans le salon d’Elena et il en profite pour le narguer, avant de le tuer pour venger la mort de sa mère ! Mais excédé, Klaus mord Caroline qui mourra si l’Originel ne lui donne pas très vite de son sang. Bouleversé à l’idée de perdre Caroline, Tyler est maintenant prêt à tout pour sauver son amie, prêt à redevenir l'esclave de l’Originel… En chemin vers la tombe du Sorcier, le Professeur Shane informe l’équipe que selon une vieille légende, des mineurs avaient creusé un puits au fond d’une grotte et qu’on les avait retrouvés tous morts, vidés de leur sang après s’être ouvert les veines. Selon cette légende, on y entendrait encore les voix de ces âmes en peine… Pendant ce temps, un peu à l’écart dans la forêt, on voit Jeremy menacé de se faire tuer d’une flèche puis sauvé in extremis par un homme qui tue son agresseur d’un coup de hache… On apprend qu’un an auparavant, Shane avait voulu vérifier de lui-même et après s’être blessé en descendant dans le puits, il y avait bel et bien revu sa femme Caitlin, pourtant morte depuis longtemps. Shane et sa femme avaient perdu leur fils dans un accident de voiture et elle avait tenté de le ressusciter par la pratique de l'Expression. Mais cette magie nécessitant une quantité d’énergie phénoménale, l’Expression avait eu raison d'elle et elle en était morte. Furieux, Bonnie et Damon s’en prennent au Professeur d’avoir osé les mettre dans une situation si dangereuse mais il se justifie en leur apprenant que pour éveiller Silas, il faudra qu’un descendant de Qetsiyah soit habilité par lui-même à jeter le sort. Et Bonnie serait cette descendante. Il faudra également sacrifier trois fois 12 âmes et Damon suppose qu’ils pourraient bien tous faire les frais de ce massacre numéro 3… Pendant ce temps, Tyler met Klaus face à ses responsabilités et dépose Caroline, agonisante, à ses pieds. L’Originel se montre sans pitié mais la jeune femme perce sa carapace en lui apprenant qu'elle sait qu'il est amoureux d'elle. Dans son dernier souffle, elle lui démontre qu’il reste quelque chose d’humain en lui et qu’il pourra sans doute reprendre goût à la vie. Revenus au camp, Rebekah Elena et Stefan se rendent compte que Bonnie, Shane et Jeremy ont disparu, emportant avec eux la pierre tombale. On comprend que l’homme qui a sauvé Jeremy n’est pas Massak, un sorcier qui aide le professeur Shane dans sa quête, mais un inconnu qui rôde sur l’île et qui a tenu à garder notre Chasseur en vie… Et Damon, seul dans la forêt à la recherche du Professeur en qui il n’a aucune confiance, se fait agresser par un homme et, à son tatouage, il reconnait qu'il est en présence d’un second Chasseur de la confrérie des Cinq…