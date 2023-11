Vampire diaries - S04 E14 - Le saut dans l'inconnu

Vaughn a kidnappé Damon. Il compte l’utiliser pour forcer Bonnie à lui ouvrir le passage, afin de réveiller Silas, lui faire prendre le remède et le tuer. Il accomplirait ainsi la mission assignée à la Confrérie. Shane, quant à lui, est arrivé au puits. Bonnie ouvre le passage et part avec Jeremy à la recherche du remède, abandonnant Shane handicapé par une jambe cassée. La quête s’accélère quand la bande apprend qu’il n’y a qu’une dose de remède. Damon s’efface et laisse Stefan aider Elena à s’en emparer. Une fois devant Silas, Jeremy et Bonnie se rendent compte qu’il est pétrifié et qu’ils ne pourront lui enlever la boîte des mains que s’ils le réveillent en lui donnant leur sang. Vaughn les rejoint, poignarde Bonnie et s’apprête à tuer Jeremy quand Elena le sauve in extremis. Mais Elena se montre insistante et le masque finit par tomber. Il s’agit en réalité de Katherine. Elle n’hésite pas à mordre Jeremy pour nourrir Silas. Elle s’enfuit avec la boîte, laissant derrière elle Bonnie et Jeremy. Bonnie, très mal en point, assiste impuissante à la mort de Jeremy.