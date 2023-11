Vampire diaries - S04 E15 - Dure réalité

De retour à Mystic Falls et malgré la mort de Jeremy, Elena continue à nier farouchement la réalité, persuadée que son frère a toutes les chances de reprendre conscience puisqu'il porte encore au doigt sa bague de résurrection ! Mais Stefan et Caroline ne savent plus quoi faire pour calmer la jeune femme qui a oublié que cette bague ne ressuscite que les êtres humains et non pas les créatures surnaturelles, ce qu'était devenu son frère, transformé en Chasseur… Pendant ce temps, Stefan informe Damon, resté sur l’île déserte à la recherche de Bonnie, qu'après avoir retrouvé le corps inanimé de Jeremy, ils n'ont vu aucune trace ni du remède ni de Silas, preuve que le Sorcier a bel et bien été éveillé... Les deux frères en concluent que Katherine a volé le remède, à priori pour l'offrir à Klaus, en échange de sa liberté… Pendant ce temps et toujours sur l’île, Rebekah et Damon font pression sur Vaughn le Chasseur qui leur apprend qu’il a été embauché par Katherine pour espionner toute l’équipe, avec pour objectif de tuer Silas. Il leur apprend également que celle qui a renseigné Katherine sur l'existence du remède, c'était Hailey, la belle louve, l’amie de Tyler. Le Professeur Shane, de son côté, profite de la détresse de Bonnie qui vient d’apprendre la mort de Jeremy et la convainc de s'occuper du troisième massacre (après celui de la ferme du Pasteur Young et celui des 12 hybrides) afin de compléter ce qu’il appelle le Triangle de l’Expression. Ce Triangle lui permettra de puiser dans la terre l’énergie qui y a été imprégnée par ces 3 massacres. Et énergie nécessaire à la pratique de l’Expression. Car Shane apprend à sa jeune disciple que lorsque Silas est devenu immortel, il a perdu ses pouvoirs de Sorcier. L’immortalité lui permet d’être soit sorcier, soit vampire, mais pas les deux à la fois. Raison pour laquelle Shane a enseigné l'Expression à Bonnie : elle devra remplacer Silas pour éveiller les morts… Il lui apprend également que c'est Qetsiyah qui a créé l'Autre Côté, comme un purgatoire réservé aux seules créatures surnaturelles. Il lui explique aussi et que seule une descendante de Qetsiyah peut lever le voile entre ces deux univers et faire ainsi disparaitre l'Autre Côté … Pendant que Caroline laisse de nombreux messages à Tyler, qui a été obligé de fuir loin de Klaus, Vaughn apprend à Rebekah que lui non plus n’a pas retrouvé Silas, éveillé par le sang de Jeremy dans la chambre mortuaire, mais seulement un masque de fer. Et que personne, jamais, n’a vu son visage... Bonnie, de retour à Mystic Falls, tente de convaincre ses amis, effarés, qu’elle a accepté d’aider le Professeur Shane et qu’elle va faire revenir tous les morts à la vie… Mais pendant ce temps, Elena prend enfin conscience qu'elle a perdu son frère et le dernier membre de sa famille, et devant sa détresse, Damon n'a pas d'autre solution que d’utiliser leur lien d’asservissement pour faire taire ses émotions. Et la jeune femme met le feu à la maison de famille, ne supportant plus tous les souvenirs qui y sont liés…