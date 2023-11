Vampire diaries - S04 E16 - Croquer la vie...

Damon et Stefan sont préoccupés par l’état d’Elena. Ils lui conseillent de retourner au lycée. Pendant que Stefan et Caroline la chaperonnent, Damon, lui, part à la recherche de Katherine. Klaus lui apprend qu’un vampire proche d’elle a essayé de tuer Hayley. Ce vampire, il le retrouve, agonisant suite à la morsure de Klaus. Damon lui arrache le cœur avant que Rebecca ait eu la chance de lui parler. Damon le connaissait. Il a une photo sur laquelle ils ont l’air très proches. Damon tente de convaincre Rebecca que prendre le remède serait une mauvaise idée. De son côté, Elena réintègre l’équipe de cheerleaders le temps d’une compétition. C’est en réalité un prétexte pour elle, qui lui permet d’avoir accès à des bus entiers de cheerleaders de l’extérieur dont le sang n’est pas gorgé de Veine de Vénus. Elle mord sans retenue l’une d’entre elles, et laisse Caroline faire une grosse chute lors de leur démonstration. Stefan la neutralise temporairement grâce à de la Veine de Vénus. A son réveil, elle organise une fête chez les Salvatore. Encore un prétexte pour s’amuser sans se soucier de rien, et de fausser compagnie à ses chaperons après avoir manqué de mordre le shérif. Quand Caroline la retrouve dans les bois, Elena et elle se battent violemment. Si les Salvatore n’étaient pas intervenus, Elena aurait tout bonnement tué sa meilleure amie. Mais elle s’en moque. Damon l’emmène avec lui à New York, sur les traces de Will, pendant que Stefan se rend compte que Silas a pillé toutes les banques du sang dans un rayon de cinquante kilomètres autour de Mystic Falls.