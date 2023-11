Vampire diaries - S04 E17 - Nuits noires à New York

Après l'incendie de la maison de famille des Guibert, Damon, très inquiet de l'attitude inhumaine d'Elena, lui propose une virée à NYC, la ville qui ne dort jamais. Si elle doit se nourrir autant que ce soit dans une ville où l'on ne s'apercevra de rien… Pendant ce temps, le Professeur Shane tente toujours de convaincre Bonnie d’accomplir le massacre numéro 3 afin de pouvoir compléter le Triangle de l’Expression qui lui servira à puiser l’énergie nécessaire pour lever le voile entre notre univers et l’Autre Côté. Et ainsi faire revenir à la vie toutes les Créatures surnaturelles qui y sont piégées… Mais on comprend vite que le Professeur est mort de ses blessures sur île et que, bien qu’apparaissant sous les traits de Shane, il est, en réalité, le puissant vampire Silas. Et il ne comprend pas pourquoi Bonnie l'a invité à entrer chez elle si elle ne veut pas faire l'effort de compléter ce fameux Triangle. Officiellement, le « Professeur » est là pour aider la jeune sorcière à mieux maitriser ses pouvoirs mais la jeune femme hésite encore à commettre ce massacre et se sent manipulée par Silas. L’intervention de son père, qui ne veut plus entendre parler de ce « Professeur », la plonge dans une colère noire et pousse Bonnie à faire ce que lui recommandait Silas : faire venir des sorciers pour soi-disant purifier la jeune femme des méfaits de l’Expression… Alors que Caroline est déprimée depuis le départ de Tyler, Klaus se rapproche d’elle et Stefan se demande qui a pu voler les poches de sang des hôpitaux : Elena ou Silas ? Il soupçonne Silas d'être à Mystic Falls et d’y préparer le prochain massacre et, tous les trois, ils décident de faire équipe pour empêcher qu’il ait lieu. Pendant ce temps, Elena apprend que Damon a vécu à New-York à la fin des années 70, aux côtés de Lexi, qui avait tout fait pour qu’il redevienne plus humain. Et on comprend que si Damon à emmener Elena à New-York, ce n’est pas seulement pour l’éloigner de Mystic Falls mais surtout pour trouver une piste sur Katherine et le remède. Il compte en effet sur Will, le patron d’un club branché qui s’est spécialisé dans les faux-papiers pour les vampires en cavale et qu'il avait connu en 1977. Et Damon découvre rapidement les adresses de plusieurs fausses identités destinées à Katherine Pierce… Dans la forêt, Bonnie retrouve une sorcière nommée Aja, une ancienne amie de sa mère, avant qu'elle ne soit transformée en vampire. Elle est venue en compagnie de onze autres sorciers pour purifier la jeune femme de l’emprise néfaste de l’Expression. Pendant que les incantations commencent et que les 12 sorciers se mettent en réseau pour ne faire qu’un, Caroline, Stefan et Klaus finissent par localiser les deux endroits possibles du futur massacre numéro 3, grâce à un ouvrage sur les symboles dans les sciences occultes. Quand Stefan arrive sur le lieu des incantations, il prévient Aja que Bonnie travaille en réalité pour Silas mais Aja ne le croit pas et le repousse. Caroline arrive sur les lieux et voyant la sorcière sur le point de tuer Bonnie, sans réfléchir, elle retourne le couteau contre Aja. Mais puisque les 12 sorciers ne font plus qu’un, la mort d’Aja entraine celle de tous les autres sorciers. Sans le vouloir, Caroline a aidé Bonnie et Silas à compléter le Triangle de l’Expression... Pendant ce temps, indifférente et inhumaine, Elena s’est emparée de la liste d’adresses que Damon avait trouvée dans le bureau de Will et part avec Rebekah à la recherche de Katherine et de ce remède. Un remède qu’Elena refuse de prendre mais qu’elle compte donner à Rebekah, sa nouvelle alliée qui, elle, a bien l’intention de redevenir humaine afin de pouvoir fonder une famille… Après le massacre numéro 3, Shane se présente à Klaus comme étant Silas et, avec le pieu de chêne blanc, fait pression sur l'O...