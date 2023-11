Vampire diaries - S04 E18 - L'histoire se répète

Rebekah et Elena sont à la recherche de Katherine. Elles retrouvent sa trace dans une petite ville de Pennsylvanie. Grâce à Rebekah qui lui sert plus ou moins de garde du corps, Elena obtient de Katherine tout ce qu’il lui faut pour se faire passer pour elle auprès d’Em, son rendez-vous de 14 heures. Quelle n’est pas sa surprise quand Elena se retrouve face à Elijah, et qu’il l’embrasse passionnément. L’Originel ne tarde pas à se rendre compte de la supercherie. Elena lui apprend que Katherine a tué Jeremy. Elle lui a donc menti. La confiance d’Elijah en Katherine est ébranlée, et quand elle arrive enfin au rendez-vous, après avoir fait avaler à Rebekah un faux remède, rien ne va plus entre les amoureux. Elle lui confie le remède pour lui prouver sa bonne foi. Elijah, le remède en poche, rentre rejoindre Klaus à Mystic Falls avec Rebekah. Stefan se rend compte que Katherine n’est pas la seule à toujours reproduire le même schéma. Dès qu’Elena aura pris le remède, c’est décidé, il la rayera de sa vie. Elena, de son côté, veut que les frères l’acceptent telle qu’elle est, sinon, ils devront en assumer les conséquences. Stefan insiste. Elena tue de sang froid la serveuse du restaurant. C’est le premier cadavre dont ils sont responsables, et d’autres suivront s’ils s’obstinent à vouloir la changer. Klaus de son côté, est harcelé par Silas qui prend l’apparence de Caroline. Il souffre le martyre à cause d’un reste du pieu en chêne blanc, incrusté dans sa plaie au dos. C’est quand la vraie Caroline le blesse par ses paroles que la douleur disparait. Elle n’avait en fait jamais existé. Silas était entré dans la tête de Klaus, et lui avait fait croire le contraire. Entre Klaus et Caroline semble finalement s’installer une sorte de complicité.