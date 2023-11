Vampire diaries - S04 E19 - La reine du bal

A Mystic Falls, tout le monde se prépare pour le grand bal de fin d’année où Elena, Caroline et leurs amis fêteront leur dernière année de lycée ! Pendant ce temps, Elijah interroge Klaus et Rebekah sur les véritables raisons pour lesquelles ils auraient besoin du remède : Rebekah veut fonder une famille et vieillir à ses côtés et Klaus ne se sent pas de taille à lutter contre Silas qui est capable de contrôler ses pensées, tout en se présentant sous l’apparence de n’importe qui. Et ce dernier menace de tuer l’Originel s’il ne lui donne pas la fiole contenant le remède… Mais donner ce remède à Silas entrainerait un retour à la vie de toutes les créatures surnaturelles qui se trouvent de l’Autre Côté et Elijah estime que son frère est capable de lutter contre le sorcier et il décide de soumettre sa sœur à une épreuve, afin de vérifier qu’il ne s’agit pas là d’un autre de ses caprices : elle devra passer une journée entière comme un être humain, sans se servir de ses pouvoirs de vampire… Alors que Bonnie se recueille sur la tombe de Jeremy, Caroline se prépare pour le bal mais Elena lui vole sa robe de soirée tandis que Damon et Stefan décident de faire ce qu’il faut pour rendre à Elena son humanité… Mais durant le bal, les frères Salvatore se rendent rapidement compte à quel point elle est devenue indifférente et impitoyable… Matt et Bonnie sont élus Roi et Reine du bal mais Elena, qui avait demandé à April de faire élire Rebekah, se venge et la tue. Rebekah, qui tient à agir en être humain, ne peut pas se servir de ses pouvoirs de vampire pour réanimer April mais, convaincue par Matt, et au risque de perdre le remède, elle se décide néanmoins à lui donner de son sang pour la sauver… Mais quand Elena s’attaque également à Bonnie, cette dernière déchaine ses pouvoirs contre son amie et parvient à la maîtriser. Et les frères Salvatore, comprenant qu’Elena est devenue dangereuse, décident de l’enfermer au manoir. Alors que Caroline rentre chez Matt pour préparer la soirée qu’ils donneront après le bal, elle a l’immense bonheur de voir apparaître Tyler, venu lui apporter des fleurs et lui dire tout son amour, en ce soir de bal de fin d’année… Au moment où Tyler s’en va, l’hybride le surprend. Mais Klaus se montre indulgent et le laisse partir sans le tuer, pour offrir, lui aussi, une soirée de rêve à Caroline… Chez lui, Klaus découvre une lettre de Katherine, lui enjoignant de se rendre au plus vite à la Nouvelle-Orléans où une sorcière du nom de Jane-Anne Déveraux a une révélation capitale à lui faire… Pendant ce temps, Elijah se décide à offrir à Rebekah la fiole contenant le remède, estimant qu’elle a réussi le test et qu’elle a sincèrement envie de redevenir humaine. Malheureusement, il ne s’est pas rendu compte que, sous les traits de Rebekah, il a en réalité eu affaire à Silas…