Vampire diaries - S04 E20 - Le retour du roi

Stefan et Damon ont enfermé Elena au sous-sol. Ils la privent de sang pour tenter de raviver ses émotions. Elena ne coopère pas. Ils vont devoir la torturer. De son côté, Klaus est parti à la recherche de Jane-Anne Deveraux, une sorcière de la Nouvelle-Orléans qui complote contre lui. Il s’avère que Jane-Anne et sa sœur Sophie ont besoin de son aide pour renverser le vampire qui règne sur la ville. Ce vampire, c’est Marcel, le disciple de Klaus. Pour atteindre Klaus, les sorcières menacent Hayley et le bébé qu’elle porte. Ce bébé est le fruit de la nuit d’amour de Klaus et Hayley. Elijah voit cet enfant comme l’opportunité d’unir à nouveau la famille. Klaus est long à convaincre, mais il finit par accepter d’aider les sorcières. Il veut avoir tout ce que Marcel a : le pouvoir, la loyauté, la famille. Il veut devenir le roi de la Nouvelle-Orléans, cette ville qu’il aime tant, et avoir un héritier. Elijah lui assure son soutien et quitte Mystic Falls, laissant derrière lui Rebekah et Katherine.