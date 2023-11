Vampire diaries - S04 E21 - La guerre des émotions

Stefan et Damon sont contraints à adopter une tactique radicale pour forcer Elena à retrouver son humanité : ils l’enferment dans l’un des cachots du manoir et l’affame, lui interdisant de boire du sang ! Ils vont jusqu’à l’exposer à la lumière du jour pour provoquer une émotion, quitte à ce qu’elle ressente de la rage à leur encontre ! Mais rien n’y fait et malgré les brûlures, Elena reste totalement indifférente à leur torture. Pendant ce temps, Bonnie se cache de Silas et prend discrètement rendez-vous avec Katherine pour lui demander la pierre tombale dont elle a besoin pour empêcher l’immortel de déclencher l’enfer sur Terre. Elle lui explique qu’elle cherche à gagner du temps et qu’elle est la seule à pouvoir voir Silas sous son vrai visage. Silas qui veut se servir de la force de la prochaine pleine lune, dans deux jours, pour lever le voile entre cet univers et l’Autre Côté puis prendre le remède et mourir pour rejoindre sa bien-aimée. Mais Katherine n’est pas convaincue par les arguments de la jeune sorcière… Alors que Caroline est très contrariée par la façon dont les frères Salvatore traitent son amie, elle essaie à son tour d’aider Elena mais sans y parvenir non plus ! Puis, apprenant que Matt a eu de mauvaises notes et devra redoubler sa dernière année, elle lui propose son aide pour préparer les derniers examens mais Rebekah se propose aussi, estimant qu’elle a une dette envers Matt depuis qu’il l’a poussée à être quelqu’un de bien, comme lors du bal, quand elle a sauvé April… Bonnie finit par convaincre Katherine : une fois qu’elle aura levé le voile qui libèrera les créatures piégées de l’Autre Côté, elle demandera à Qetsiyah, la sorcière qui a jeté le sort sur Silas, de lui communiquer sa formule magique. Silas est en effet devenu immortel et invulnérable à toute arme et Katherine pourrait être très intéressée par cette liberté, elle qui fuit Klaus depuis cinq siècles. Affaire conclue… Incapables de susciter des émotions chez Eléna, malgré la torture du soleil, les frères Salvatore décident de provoquer sa haine en faisant venir Katherine. Mais celle-ci oublie délibérément de refermer le cachot et Elena s’enfuit. Pendant ce temps, Silas apparait à Caroline sous les traits de Klaus puis de Matt pour l’obliger à faire sortir Bonnie de sa cachette. Il la menace de tuer tous ceux qu'elle aime, y compris sa mère, le Shérif, s’il n’a pas rapidement des nouvelles de la sorcière… Errant dans la forêt et affamée, Elena s’attaque à Matt. Stefan et Damon arrivent juste à temps et décide d’aller jusqu’au bout de leur tactique en tuant Matt devant elle ! Sous le choc, elle en a le souffle coupée mais Damon lui montre qu’il avait pris soin de mettre la chevalière de résurrection au doigt de Matt. Soulagée, Elena s’effondre et se met à pleurer… Et elle comprend enfin que s’être fermée à toute émotion, n’est pas une solution. Elle est inconsolable et devant sa détresse, Stefan lui conseille de se focaliser sur une seule des émotions qui l’assaillent maintenant et de rejeter toutes les autres. Elle applique ce conseil à la lettre, en se concentrant sur la haine qu’elle éprouve pour celle qui est la cause de tous ses maux, celle qui a causé la mort de Jeremy, qui a transformé Caroline en vampire, qui a fait venir Klaus à Mystic Falls : Katherine. Qu’elle veut tuer…