Vampire diaries - S04 E22 - Lever le voile

Elena veut plus que jamais venger son frère en tuant Katherine. De son côté, Bonnie se lie à cette dernière pour qu’elle lui donne la pierre tombale. Dans le plus grand secret, elle jette le sort qui lève le voile à l’intérieur du Triangle de l’Expression. Les morts vivants sont de retour à Mystic Falls : Alaric qui veille sur Damon, Kol qui veut tuer Elena, la grand-mère de Bonnie qui la soutient, Lexi et les chasseurs de vampires. Mais aucune trace de Qetsiyah. Elena est sur le point de tuer Katherine quand Stefan l’en empêche, sachant que Bonnie et elle sont connectées. Il explique à Elena qu’en tant que vampire, elle doit s’habituer à perdre des proches. Alors qu’elle pleure sur la tombe de Jeremy, Kol s’attaque à elle. Jeremy et Stefan l’arrêtent avant qu’il la tue. A défaut de pouvoir tuer Silas, Bonnie le change en pierre. Elle tente alors un sortilège pour garder Jeremy dans le monde des vivants, mais ça lui demande trop d’énergie, et elle meurt.