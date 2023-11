Vampire diaries - S04 E23 - Ici ou ailleurs

C’est le jour de la remise des diplômes et Bonnie, qui a levé le voile afin de pouvoir contacter Qetsiyah, a également fait revenir à la vie toutes les créatures surnaturelles qui étaient piégées de l’Autre Côté. Mais on comprend qu’elle aussi n’est plus qu’un revenant puisqu’elle est morte après avoir jeté un sort de calcification qui a transformé Silas en pierre. Néanmoins, elle refuse d’en informer ses amis en ce jour de fête et elle refuse de gâcher le bonheur d’Elena, qui a enfin retrouvé ses émotions… Alors que le Maire félicite chacun des diplômés, Kol s’installe dans les gradins parmi les élèves et fait pression sur Bonnie pour qu’elle remette le voile en place, tout en permettant à Kol et à ses douze amis sorciers de rester en vie. Pendant ce temps, Stefan retrouve avec plaisir sa meilleure amie Lexi, revenue du royaume des morts, Damon, retrouve son ami Alaric et Elena, son frère. Damon en profite pour tester Elena en lui donnant l’ordre de prendre le remède mais celle-ci refuse et il sait maintenant qu’elle ne lui est définitivement plus asservie… Mais ce bonheur est rapidement gâché par Vaughn qui oblige Damon à lui donner le remède et par Connor qui fait pression sur Elena pour qu’elle l’aide à retrouver Silas et le remède. De son côté, Alexander, l’ancien amant de Rebekah et revenant de son douzième siècle italien, fait pression sur Matt en menaçant de le tuer avec une charge d’explosif. Lui aussi est là comme représentant de la Confrérie de Cinq, Confrérie qui n’a qu’un objectif : se débarrasser de tous les vampires sur Terre. Mais Rebekah parvient à sauver Matt, après avoir compris qu’elle n’a qu’une envie, lui faire parcourir le monde et vivre une belle histoire avec lui… Quand Bonnie remet le voile en place, elle apprend à Jeremy qu'elle avait jeté un sort pour qu'il reste dans cet univers, en vie. Au moment où le voile retombe, elle s'aperçoit avec bonheur que le sort a marché… Pendant ce temps, Klaus qui est de retour à Mystic Falls pour sauver Damon dont la blessure s’est infectée, après avoir été touché de plusieurs balles imprégnées de venin de loup-garou tirées par Vaughn, et l’hybride en profite pour offrir un cadeau de fin d’étude inattendu à Caroline : Tyler sera désormais libre de ses mouvements. Ce dernier est le premier amour de Caroline, Klaus sera celui avec qui elle restera… Alaric a récupéré le remède après avoir tué Vaughn. Et alors qu’Elena l’offre à Stefan, ce qu’il refuse, il comprend qu’il devra tirer un trait définitif sur leur histoire d’amour… Et, en effet, la jeune femme avoue à Damon l’amour qu’elle éprouve pour lui… Quand elle part rejoindre ses amis pour fêter leur diplôme, Elena est attaquée par Katherine, très énervée de ne pas avoir gagné sa liberté en devenant immortel comme Silas, puisque Bonnie n’a pas pu contacter Qetsiyah avant de remettre le voile en place. Et Katherine fait tout pour la tuer. Mais, dans la bagarre, Elena parvient à lui faire avaler le remède de force, rendant ainsi Katherine de nouveau humaine… Stefan, poussé par Lexi qui lui conseille de profiter de la vie, décide de partir pour Portland. Mais quand il s’apprête à jeter le corps calcifié de Silas dans un lac de la forêt, il ne retrouve dans le linceul que de vulgaires morceaux de pierre. Et, sous l’apparence d'Elena, Silas lui apprend que le sort de calcification de Bonnie s'est défait avec sa mort. Elle lui apprend aussi que la Nature, qui cherche toujours à préserver l’équilibre, avait créé un Double de Silas, un Double mortel, au moment où il avait gagné son immortalité, il y a 2000 ans. Et sous les yeux de Stefan, Silas se transforme en un Obscure reflet de Stefan… Et le Double, l’Obscure reflet l'enferme dans la chambre-forte puis le jette à l'eau, dans la carrière…