Vampire diaries - S05 E11 - La survivante

Katherine se meurt et les médecins, qui viennent de lui faire une défibrillation, ne lui accordent pas plus d'une journée à vivre. Stefan éprouve une certaine compassion pour elle pendant que Damon, Jeremy, Elena et les autres se sont à peine remis de la fête donnée en l'honneur du "retour" de Bonnie et ils en profitent pour faire la liste de toutes les horreurs qu’elle a commises depuis ces derniers siècles ou années. Mais Nadia vient alors leur annoncer qu'elle a enfermé Matt dans le coffre-fort quelque part dans la forêt du manoir pour les obliger à l'aider à régler le problème de sa mère. En effet, Nadia se propose d’être l'hôte « du Passager » Katherine. Et pour cela, elle a besoin d'un Voyageur qui jettera le sortilège nécessaire, pour que sa mère puisse entrer dans son corps. Et ce Voyageur a besoin de sang provenant de Doubles mortels. Stefan et Elena, deux Doubles mortels, se portent donc « volontaires ». Pendant ce temps, Katherine, très affaiblie, cauchemarde sur le massacre de ses parents, tués par Klaus en Bulgarie, en 1492. Il voulait la tuer en sacrifice mais elle s'était enfuie dans les collines environnantes et, à son retour, elle les avait tous retrouvés morts… Dans un sursaut de conscience, elle se rend compte que c’est Damon qui a profité de sa faiblesse pour entrer dans sa tête, lui faire revivre son passé et lui démontrer qu’elle s’est toujours comportée avec froideur et égoïsme ! Il est si exaspéré qu'il veut la tuer en l'étouffant avec un oreiller, lui reprochant tout ce qui lui est arrivé de mal dans sa vie, elle qui lui avait appris à tuer et à apprécier ça ! Mais le Shérif arrive à temps pour l’en empêcher… Alors que Caroline, Bonnie et Jeremy partent à la recherche de Matt dans la forêt du manoir Salvatore, Caroline tombe sur Klaus, venu lui dire qu'il ne la harcèlera plus si elle accepte de lui avouer ses véritables sentiments à son égard. Ce qu’elle fait ! Et plus encore… Pendant ce temps, Nadia emmène Stefan et Elena dans une vieille bicoque abandonnée où ils rencontrent Mia, la Voyageuse qui a besoin de sang des Doubles mortels pour son incantation/sortilège qui permettra à Katherine d’entrer dans le corps de Nadia. En voyant Mia entourée de très nombreux voyageurs, ils tentent de s’enfuir mais leur chevalière étant devenue inactive, ils sont aussitôt brûlés par les rayons de soleil et sont donc obligés de rester à l’intérieur. Dans son agonie, provoquée par les sédatifs que Damon lui donne, les rêves se poursuivent. On est en 1864 et Katherine, fuyant l’incendie d’Atlanta, s'est sentie attirée par Stefan, dès leur première rencontre, sur les chemins qui mènent à Mystic Falls. Elle est sûre qu’il s’agit de cette prophétie, celle qui affirme que les Doubles se retrouvent toujours réunis par le destin… Les incantations continuent et les Voyageurs tchèques recueillent maintenant le sang d’Elena et de Stefan. Mais comme ils s’aperçoivent qu’ils ne cicatrisent pas, ils restent dociles, attendant la fin du sortilège. Stefan en profite pour conseiller à Elena de ne pas tomber dans le piège de cette haine que Damon ressent à l’égard de Katherine. Damon qui, comme elle, se hait lui-même en raison de ces nombreux crimes… Quand l'incantation prend fin, ils sortent indemnes de la vieille bicoque, les bagues fonctionnent, ils cicatrisent rapidement. Ils se disent que les Voyageurs n'ont eu besoin de rien d’autre qu’un peu de leur sang… Quand Nadia se présente au chevet de sa mère pour activer le transfert de sa mère dans son propre corps, cette dernière délivre sa fille de cette obligation : en 1490, en Bulgarie, son père la lui avait arrachée des bras, après l’accouchement, et son plus grand regret avait été d’avoir accepté cette situation sans rien faire ! Elle ressent aujourd’hui le besoin de se racheter et dit à sa fille que le t...