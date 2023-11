Vampire diaries - S05 E12 - Le corps et l'esprit

"Katherine a pris le contrôle du corps d’Elena, après le transfert de Passager effectué par Mia, la Voyageuse. Aussitôt, elle hypnotise Matt pour obtenir les quelques infos sur Elena dont elle a besoin pour que personne ne la soupçonne d’être aux commandes d’un corps qui n’est pas le sien. L’esprit d’Elena, lui, est coincé dans le corps agonisant de Katherine.Mais on comprend que, pour l'instant, Katherine n'est pas un Passager permanent, dans la tête d'Elena. Elle a besoin d'un autre très long sortilège qui devra être effectué par Mia pour qu'elle soit définitivement en place dans le corps d'Elena. Mais pour cela, Mia a également besoin du corps de Katherine…Prétextant que Katherine avait demandé à être enterrée en Bulgarie, Nadia vient au manoir pour demander le corps de sa mère. Damon refuse catégoriquement. Il est de mauvaise humeur, hanté par ses crimes et par sa séparation d’avec Elena. Le soir précédent, son frère l'avait convaincu qu'il n'avait jamais été aussi heureux qu'avec Elena et il aimerait pouvoir lui parler pour tenter de la récupérer. Mais elle reste injoignable, luttant contre le sort de transfert de Passager ! Ce dont personne n’a la moindre idée…Pendant ce temps, Nadia préfère menotter le corps d'Elena, corps qui a repris conscience et qui est maintenant contrôlé par Katherine. Mia lui a expliqué que tant qu’un esprit n’est pas définitivement scellé dans le corps de son nouvel hôte, l’hôte en question peut se rebeller et empêcher le transfert. En bref, Elena pourrait bien reprendre le contrôle de son propre corps… Pendant ce temps, Elena restant injoignable, Aaron passe voir Caroline pour qu’elle transmette un message à Elena : il n'est plus sous la tutelle de Wes et il a coupé les fonds à la Fondation Augustine. Wes ne sera plus un problème, la Société Augustine ne pourra plus créer une nouvelle race de vampires !De retour dans sa chambre de Whitmore, Wes a la surprise de tomber sur Enzo qui le cherchait…Tyler, banni par Klaus, revient à Mystic Falls et se réinstalle dans sa belle demeure. Matt lui organise une soirée pour fêter son retour. Elena reprend peu à peu des forces et se défait des menottes qui l'attachent aux barreaux de ce lit de motel et reprend sporadiquement le contrôle de son corps. Mais Nadia lance le commandement hypnotique qui permet à Katherine de reprendre les commandes !Pendant ce temps, Enzo vient au manoir pour proposer à Damon d’en finir avec Aaron, le dernier représentant de la lignée Whitmore. Après mûres réflexions, il a décidé qu’il voulait retrouver son ami, celui qu’il avait connu dans les cellules de Whitmore où on les avait enfermés pour les expériences de la Société Augustine ! Enzo veut retrouver le vampire fort et puissant qu’il a connu, il veut se retrouver « entre amis ». Mais Damon hésite encore, Aaron est un ami d’Elena…Plus tard, Katherine tente une incursion dans la soirée de Matt pour rassurer ses amis (la soi-disant Elena va bien !) et surtout, pour cuisiner Stefan sur l'endroit où se trouve son corps. Mais sans résultat, il ne sait rien. Si ce n'est que le corps est « là où il aurait dû être, à sa place ». Une énigme qu'elle résout très vite : dans la crypte de l’ancienne église…Au moment de quitter la soirée, elle tombe sur Caroline qui lui raconte son escapade avec le beau Klaus. Mais Tyler l'a entendue... il ne veut plus être avec elle !Dans la crypte, Mia commence la dernière partie du sort de transfert devant la dépouille de Katherine. Elle a besoin d'un peu de sang et Katherine, dans le corps d’Elena, lui tend sa main. Puis Mia, d’un coup de poignard, transperce le cadavre de Katherine et entame la longue incantation qui scellera définitivement l'esprit de Katherine dans le corps d'Elena. Mais Elena fait son retour et la joue finement en se faisant passer pour Katherine. Quand Nadia s'en rend c...