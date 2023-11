Vampire diaries - S05 E13 - Le démon dans la peau

Katherine a repris à son compte toute les habitudes d'Elena et elle est ravie de vivre dans sa peau : elle est belle, en bonne santé, elle est adorée de tous à Mystic Falls et surtout, c'est un vampire ! Et elle n'a plus qu'un but, maintenant : regagner l'amour de Stefan ! Et elle se rendra, en célibataire, comme Caroline, et avec Bonnie, au Bal des Lamentations organisé par l’université de Whitmore pour se débarrasser, au sens propre et figuré, de tout ce qui rend triste. Au sens propre, en passant à la déchiqueteuse la photo d’un ex avec qui on a rompu et au sens figuré, en tirant un trait sur tous ces échecs ! Quand Stefan découvre le cadavre d'Aaron dans le coffre de la voiture garée devant le manoir, il est très en colère contre son frère. Et contre Enzo qui encourage Damon dans ses pires penchants. Il apprend que les deux compagnons de tuerie cherchent à massacrer les derniers membres de l'Augustine. Et surtout, le docteur Wes Maxfield, qui a pour l’instant quitté Mystic Falls… Pendant ce temps, Katherine continue de cuisiner Matty les beaux yeux pour obtenir d'autres renseignements sur Elena et elle s'aperçoit que sa fille a un faible pour lui. Bien qu'on lui ait coupé les fonds, Wes continue ses expériences, quelque part dans un hôpital désaffecté, sur un vampire nommé Joey, un membre du service d'entretien. Mais une jeune et jolie brune débarque, Sloan, venue lui proposer de financer la suite de ses recherches. Wes, surpris, apprend qu’elle suit l’évolution de ses travaux sur les vampires depuis des mois et lui demande, en échange de fonds et d’une protection rapprochée, d'analyser un tube de sang qu'elle lui tend. Elle lui annonce aussi qu'Aaron a vraisemblablement été tué et qu'il sera sûrement le prochain sur la liste… Pendant ce temps, Enzo propose à Damon de larguer les amarres quand ils en auront fini avec les membres de l’Augustine. Ils ont enlevé Diane Freeman, la responsable de la sécurité du campus, pour l’interroger sur Wes. Mais elle ne sait pas où se trouve le médecin… Alors qu’Enzo est en train de creuser une tombe de fortune pour enterrer Aaron, Stefan en profite pour lui expliquer calmement que son frère est dans une mauvaise passe et qu'il n'a pas besoin d'un copain sadique et féroce comme lui. Il lui conseille vivement de partir et de ne plus revenir… Katherine propose à Stefan de venir au bal pendant que Damon demande à Bonnie de lui trouver une sorcière capable de jeter un sort de localisation sur Wes. Bonnie lui parle d’une étudiante, Liv Parker, qui semble avoir quelques pouvoirs magiques. Pendant le bal, Stefan confie à Caroline que Damon a touché le fond, sans avoir osé dire à Elena que son frère a tué Aaron. A Katherine qui continue son entreprise de séduction, Stefan lui confie qu’il a peur, qu’il se sent incapable de raisonner son frère… Puis Damon arrive à son tour au bal pour avertir tout le monde qu'Enzo détient Jeremy en otage et qu'il mourra si Bonnie ne trouve pas au plus vite une sorcière. Katherine, toute à son objectif, se demande si la mort de Jeremy ne la précipiterait pas plus vite dans les bras de Stefan qui ne résisterait pas à la consoler… Mais Nadia met aussitôt sa mère en garde, Elena ne ferait pas ça ! Pendant ce temps, Katherine reconnait la maison où Jeremy est détenu prisonnier : celle des Whitmore. Elle finit par accepter d'aller sauver « son frère » mais en échange, elle demande à sa fille de vérifier auprès de Matt si Caroline n’aurait pas des vues sur Stefan… Nadia interroge Matt par l’hypnose mais Tyler l’avait obligé à prendre de la Veine de Venus. Matt fait semblant de se soumettre à Nadia mais quand il veut avertir Tyler qu’il avait raison de se méfier, elle assomme ce dernier. Bonnie et Caroline partent convaincre Liv de les aider à jeter le sort de localisation et après quelques hésitations, la sorcière débutante s...