Vampire diaries - S05 E14 - Le virus du Boucher

"Wes vient de transformer Damon en vampire cannibale après lui avoir inoculé le virus du Boucher.Et aussitôt, Damon et Enzo parcourent la campagne à la recherche de victimes. Dans une ferme isolée, Damon s'attaque sauvagement à l’occupant des lieux et, dans sa soif de sang, le transforme en vampire…Pendant ce temps, Elena/Katherine révise un examen avec Stefan qui culpabilise d'avoir viré son frère du manoir, sous le coup de la colère. Il avait demandé au Shérif Forbes de localiser son frère et Caroline arrive pour confirmer l'info : Damon laisse des victimes partout sur son passage !Quand, pour la première fois depuis leur rupture, Tyler appelle Caroline, c’est pour lui demander de l’aider à retrouver Matt, qui a disparu depuis 2 jours. Pendant ce temps, Nadia prévient sa mère : Matt a bu de la Veine de Vénus, sur les conseils avisés de Tyler qui avait remarqué que Nadia l’hypnotisait régulièrement, et il a donc compris que Katherine a pris possession du corps d’Elena. Aussitôt, Katherine ordonne à sa fille de le tuer. Celle-ci refuse, lui dit qu'elle le séquestre déjà, le temps qu'il se purge de la Veine de Vénus, et qu'il suffira ensuite qu’elle lui efface la mémoire par l’hypnose. Katherine confie à sa fille qu'elle part à la recherche de Damon en compagnie de Stefan et qu’elle est ravie de se retrouver enfin seule avec lui. Mais elle tient à ce que la question de Matt soit réglée à son retour…Damon continue son carnage de Boucher et on apprend qu'il doit maintenant se nourrir de sang de vampire toutes les 8 heures. Après avoir décapité le fermier, il s'apprête à partir à New York avec Enzo quand Wes arrive avec plusieurs Voyageurs. Ils leur jettent un sort d'enfermement et les emprisonnent chez le fermier décapité. Le professeur, qui poursuit toujours ses expériences, tient à savoir combien de temps Damon tiendra avant de s'attaquer à son ami Enzo.Accompagnant Stefan, parti sur les traces de son frère, et profitant d'un arrêt à la pompe, Elena/Katherine casse volontairement une pièce du moteur pour avoir une bonne raison de prendre une chambre d’hôtel, le temps qu’un garagiste puisse réparer la voiture…Enzo, à la merci de Damon, le supplie d'appeler son frère à l’aide. Mais Damon refuse, toujours vexé d'avoir été banni par Stefan.Pendant que Tyler et Caroline s’interrogent sur la disparition de Matt, celui-ci réapparait, accompagné de Nadia, tous deux soi-disant de retour d’une escapade amoureuse à Atlantic City. Caroline reste méfiante et ne croit pas ce qu’ils racontent mais Matt lui montre son bracelet de Veine de Venus : il n’y a pas été contraint par Nadia !Pour se protéger, Enzo enchaine Damon avec des câbles de remorquage puis appelle lui-même Stefan à l’aide. Mais celui-ci se douche et c’est Elena/Katherine qui décroche et note l’adresse précise où ils se trouvent.Mais Damon se débarrasse facilement des chaines et attaque Enzo. Wes arrive, accompagné des Voyageurs. Ils font aussitôt une incantation qui transforme le sang d'Enzo en acide chlorhydrique pour que Damon arrête de s'attaquer à son ami. Mais Wes tient encore à savoir combien de temps Damon tiendra avant de tuer son ami…Pendant ce temps, dans la chambre d’hôtel, Elena/Katherine embrasse Stefan qui succombe... momentanément. Puis, pendant que Stefan part régler la note, elle appelle sa fille pour lui expliquer qu'elle sait où se trouvent Damon et Enzo. Elle sait également que Damon a été infecté par le virus du Boucher et elle fera en sorte qu’il l'attaque, pariant sur le fait que Stefan voudra la sauver et tuera son frère… Nadia, de son côté, ne s'est pas encore décidée à tuer Matt. Quand elle s’assure que la Veine de Venus n’a plus d’effet sur lui, il en profite pour l'embrasser, soi-disant pour la remercier de ne pas l’avoir tué mais, en fait, pour envoyer un « à l’aide » à Caroline, ...