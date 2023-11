Vampire diaries - S05 E15 - Rendez-vous en enfer

"Nadia est de plus en plus malade suite à la morsure de Tyler. Dans ses délires fébriles, elle se souvient de sa longue quête pour retrouver sa mère.Katherine reste auprès d’elle pour la soigner, mais elle refuse de contacter Klaus qui pourrait la sauver s’il acceptait de donner son sang. Le Dr Wes Maxfield vient leur rendre visite et il promet de trouver un antidote pour sauver Nadia.Stefan surveille Damon qui est enchaîné dans le manoir et il lui dit que c’est Katherine et non Elena qui est responsable de tous ses maux.Caroline annonce aux autres que Katherine a pris possession du corps d’Elena et ils décident de prendre Katherine à son propre jeu pour lui tendre un piège.Katherine est étonnée de voir les amis d’Elena la solliciter autant et elle comprend qu’ils ont découvert la vérité sur sa véritable identité.Bonnie demande à Liv de faire un sort de localisation pour le retrouver.Quand il est surveillé par Tyler, Damon trouve le moyen de l’attirer dans sa cellule pour le mordre. Il s’échappe et va régler son compte à Wes.Quand Katherine arrive au labo de Wes en espérant retrouver l’antidote, elle le trouve mort. Elle reçoit un coup de fil du portable de Nadia. C’est en fait Stefan qui lui annonce que Nadia est avec eux au manoir. Il lui propose de fuir ou de soutenir sa fille dans ses derniers moments de vie.Nadia meurt avec sa mère auprès d’elle, puis Katherine décide de dire aux amis d’Elena ce qu’elle pense d’eux. Finalement, Stefan la poignarde. Matt va enterrer le corps de Nadia.Damon et Stefan veillent Elena, en attendant son réveil.Caroline a une explication avec Tyler. Elle lui dit qu’elle regrette d’avoir couché avec Klaus mais qu’il doit tourner la page et que s’il n’arrivait pas à le faire, elle ne voudrait plus le revoir.Katherine se retrouve face à face avec Bonnie pour passer de l’autre côté, mais avant, elle lui dit qu’elle a administré le virus à Elena. Puis Katherine se fait aspirer par une force invisible et inquiétante."