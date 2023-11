Vampire diaries - S05 E16 - L'antidote

"Après avoir fait un strip-tease dans un bar, Elena se moque de ses amis : depuis quand fait-elle ce genre de choses ? Pourquoi n’ont-ils pas remarqué qu’elle n'est pas Elena mais Katherine ?!En fait, ce n'est qu'un cauchemar et elle a été enfermée par Stefan dans le dortoir du campus, grâce à un sort jeté par Liv et en l’absence des étudiants, partis pour les vacances. Et elle apprend que ça fait plus de trois semaines que Katherine a pris possession de son corps. Que Damon est également été contaminé par le virus du Boucher et qu'il pourrait s’attaquer n'importe quel vampire. Que Caroline est partie à la recherche d'un antidote à ce virus et qu'en attendant, elle devra boire du sang de Stefan, de façon rationnée.Pendant ce temps, Matt et Jeremy s'occupent de Damon, toujours enfermé dans le cachot du manoir et lui aussi mis à la diète du sang rationné, quand Elena l'appelle sur son portable : maintenant, elle se rappelle enfin qu'elle s’était précipitée dans ses bras, juste avant que Katherine ne prenne définitivement possession de son corps ! Rassuré, il lui promet leur plus belle nuit d’amour, dès qu'ils auront réglé leurs soucis…Pendant ce temps, Caroline retrouve le magnétophone dont se servait Wes pour ses recherches et elle comprend qu'il avait réussi à extraire le venin de loup-garou du sang de Nadia Petrova. Et qu’en ajoutant ce venin au virus du Boucher, il l’avait rendu mortel pour les vampires. Elle réalise qu’Elena est donc condamnée… Enzo la rejoint dans le laboratoire de recherche et lui apprend que lorsqu’il avait été enfermé dans cette ferme où Damon était devenu cannibale, Wes et quelques Voyageurs étaient arrivés et lui avaient sauvé la vie. Mais en échange, il avait dû leur servir de cobaye, le docteur Wes Maxfield étant à court de vampires sur lesquels faire ses expérimentations! Et c’est ce qui avait permis de mettre au point un antidote au virus du Boucher.Comme Elena fait un point sur tout ce qui s'est passé durant ces trois semaines où elle a été possédée par Katherine, elle demande des nouvelles d'Aaron à Damon, qui n'ose pas lui avouer la vérité…Quand Stefan lui apporte 120 millilitres de sang, elle lui assure que tout va bien et qu'elle saura se maitriser mais il lui prouve le contraire en se mordant au poignet : la simple vue du sang transforme Elena en monstre. Elle comprend qu'à son tour, elle est devenue un vrai Boucher !Plus tard, Caroline informe Stefan qu'il y aura bien un antidote au virus modifié mais qu’il devra se rendre à une adresse qu'elle lui envoie par SMS. Sans plus de précision : les Voyageurs ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils préparent. Et surtout pas Liv, la jeune apprentie-sorcière…Avant qu'il ne parte à ce mystérieux rendez-vous, Elena s’interroge sur les raisons qui ont poussé Katherine à rester si longtemps dans son corps. Et Stefan lui avoue qu'elle était restée pour lui. Ils s’étaient embrassés mais il l'avait vite repoussée, quand il avait compris qu’il n’avait pas affaire à Elena. Mais la mauvaise nouvelle affecte Elena qui se met à tousser et à cracher du sang et elle comprend qu'elle va mourir. Pendant que Liv se vante de ses prouesses de sorcière, Bonnie continue à lui transmettre son savoir-faire de sorcière. Quand Stefan rejoint Caroline et Enzo dans une gare désaffectée, il y découvre Sloan et tous les Voyageurs. Sloan informe Stefan qu’à la mort de Wes, les Voyageurs se sont emparés de l’antidote. Et puisqu’Elena a une immense valeur à leurs yeux, ils feront tout pour mettre au point un second antidote contre ce nouveau virus, modifié par le venin de loup-garou. Sloan lui apprend aussi qu'ils ont besoin qu’il se débarrasser de son dernier Double encore en vie. Enzo précise qu’en fait, les Voyageurs ont besoin du dernier couple de Doubles, c’est-à-dire de Stefan et d’Elena, car ce couple a quelque chose de s...