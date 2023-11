Vampire diaries - S05 E17 - Un nouveau danger

"Sloan parvient à retrouver le double de Stefan, un infirmier du nom de Tom. Elle donne les infos à Caroline et Enzo et leur demande d’aller le tuer.Après avoir passé la nuit avec Damon, Elena lui explique qu’ils ont fait une erreur mais celui-ci refuse de l’entendre.Damon surprend Jeremy et Liv ensemble au bar.Elena et Damon se retrouvent à la réunion parents-profs de Jeremy. Ce dernier a désigné Damon comme le contact principal.Enzo parle à Caroline de son amour perdu, Maggie. Un médecin leur annonce que Tom a disparu depuis quatre mois. Stefan se retrouve dans un terrain vague en banlieue de Mystic Falls. Sloan lui explique que c’est là que Marcos leur a donné rendez-vous.Stefan découvre qu’une certaine Hazel devait dîner avec Tom il y a quatre mois. Il s’agit en fait d’une sorcière qui l’a enlevé pour le soustraire aux autres sorciers. Enzo la tue et lui et Caroline retrouvent Tom. Caroline refuse de tuer Tom. Elle brise la nuque d’Enzo et s’enfuit avec le double.Liv tente