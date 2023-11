Vampire diaries - S05 E18 - Entre deux mondes

"Pendant qu'Elena rêve d'une vie idéale auprès de Stefan, Damon a installé un billard au manoir pour se remettre de sa rupture. Mais Elena continue de rêver, même en prenant un café avec Caroline, et comprend qu'il ne s'agit pas exactement de rêves. Elle a l'impression de vivre une autre vie, où elle habite dans la jolie maison de ses parents toujours en vie, où elle est folle amoureuse de Stefan. Et ce dernier appelle Caroline pour lui dire que lui aussi, il ne cesse de rêver d’une vie fictive et idéale, auprès d’Elena !Pendant ce temps, Bonnie cherche à joindre Jeremy, quand sa Grand-mère lui apparait pour la prévenir qu'elle-même et d'autres Sorcières craignent que les Voyageurs lui aient fait perdre conscience pour permettre à quelqu’un de revenir de l’Autre Côté, de revenir dans le monde des vivants. Et que cette personne tient à se cacher des Sorciers.Pendant ce temps Liv a enrôlé Jeremy, Matt et Tyler pour se débarrasser des Voyageurs. Mais avant, elle veut vérifier qu'ils n'abritent pas eux-mêmes de Passagers. Ils doivent pour cela se poignarder. Elle leur apprend que, depuis 1000 ans, son clan de Sorciers suit les déplacements des Voyageurs qui, parfois, tentent encore de se rassembler et de s’établir quelque part. Et dans ce cas, ils prennent possession de la ville en question en se plaçant comme Passagers dans le corps de chacun des habitants. Selon Liv, c'est ce qu'ils sont en train de faire à Mystic Falls. Et en effet, on voit que plusieurs habitants sont possédés, de Mme Douglas au Shérif Forbes. Et il faudra les débarrasser de leur Passager, un à un, avec le poignard…Caroline, qui s’inquiète au sujet des « visions » d’Elena et de Stefan, veut prévenir sa mère qu'il se passe quelque chose mais cette dernière reste injoignable. Elle appelle Matt au bar pour qu'il lui transmette le message, au cas où il la verrait. Puis elle appelle Damon pour le prévenir que cette prophétie sur les Doubles qui seraient immanquablement attirés l’un par l’autre est peut-être en train de se réaliser. Il ne veut rien savoir de leurs visions mais il demande à Caroline de lui envoyer Bonnie au plus vite pour en savoir davantage sur ce qu’il se passe. Pendant ce temps Matt s’est rendu au bureau du Shérif et celle-ci, possédée par un Passager, le tue. Il passe aussitôt à travers Bonnie pour rejoindre l'Autre Côté mais il a le temps de la prévenir que le Shérif a un problème et lui ordonne d'alerter Jeremy, qui comprendra…Arrivé de l'Autre Côté, Matt s’étonne de « voir » Kol. Ce dernier lui explique que depuis que quelqu’un est revenu dans le monde des vivants, tout se détériore et c'est sûrement la raison pour laquelle il est maintenant visible aux yeux de Matt. Et ce dernier part aussitôt à la recherche de Vicki, sa soeur.Il la retrouve, elle lui dit qu'elle l'aime mais un vent violent les sépare : elle est morte depuis si longtemps…Elena et Caroline se rendent au manoir et, pendant qu’on sent toujours l'attirance qu’éprouvent Damon et Elena l’un envers l’autre, malgré leur rupture, Enzo se confie à Caroline et lui dit qu’avant de se suicider et malgré leur promesse, les Voyageurs ne lui ont pas dit où se trouve cette femme qu'il recherche, Maggie, cette femme qu'il veut revoir pour la remercier de l'avoir tant aidé pendant ses 70 ans de captivité à Whitmore.Pendant ce temps, Tyler part à la recherche de Matt et piège le Shérif en lui parlant de sa mère, morte depuis longtemps. Il comprend qu’elle est possédée et, d'un coup de poignard (le poignard des Voyageurs), il la libère de son Passager.Luke vient au manoir pour informer Damon que les Sorciers ne peuvent pas arrêter les visions d’Elena et de Stefan mais qu’ils auraient néanmoins besoin de son aide : ils pensent que Markos, le Guide des Voyageurs, mort depuis des siècles, est revenu dans le monde des vivants en passant par l’Ancre ...