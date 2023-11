Vampire diaries - S05 E19 - Le sang des Doubles

"Pendant qu'Elena révise ses examens de psycho, de socio et d'anthropologie, Bonnie a accepté le fait que l'Autre Côté est en train de se désintégrer, qu'elle n'y peut rien et qu'elle mourra à sa disparition. Pendant ce temps, chez Matt et Jeremy, Damon demande à récupérer le poignard des Voyageur, afin de faire sortir les Passagers des corps des habitants de Mystic Falls. Mais le poignard est introuvable, tout comme Tyler…Mais on retrouve ce dernier, enchaîné dans un entrepôt où Markos et sa tribu de Voyageurs se sont installés. On comprend qu’un certain Julian, un ami du Guide, a pris possession du corps de Tyler. Et que, s’il a été enchainé, c’est parce qu'il s'agit d'un corps d'hybride, qui pourrait reprendre le contrôle plus rapidement qu’un être humain. Markos motive ses troupes et leur rappelle que, selon la prophétie, les Sorciers avaient jeté un sort sur leur tribu, il y a 2000 ans, pour que La Nature se retourne contre eux, à chaque fois qu'ils tenteraient de s'établir quelque part ! Ils ont toujours vécu sur les routes, sans foyer, à errer comme du bétail ! La Prophétie affirme qu'ils ne peuvent pas se libérer de cette malédiction. Mais elle affirme aussi que le sang des Doubles peut les aider à neutraliser un pouvoir magique ! Sloan s'étant proposée comme cobaye, elle boit le sang de Tyler/Julian, l'hybride. Markos la taillade, elle guérit aussitôt. Elle est devenue un vampire…Plus tard, Bonnie retrouve Liv, qui travaille au Scull Bar (Au Club des Rameurs) au campus de Whitmore, et lui demande si elle ne saurait pas comment régler le problème qui la hante ? La seule réponse de Liv est que l’Autre Côté est le résultat d’un sortilège et qu’il y a peu de chance d’arriver à stopper sa désintégration. Si ce n’est que Bonnie devrait dire adieu à tous ses amis…Enzo entre alors dans le Club et informe Elena et Stefan : Sloan a retrouvé dans les archives de Wes une photo de Maggie, datant des années 60 ! Sur la photo, elle git, décapitée, sur un trottoir de Mystic Falls. Stefan dément aussitôt avoir tué Maggie. Pour l’obliger à avouer, Enzo fait pression sur Luke, le frère de Liv qui jette un sort de torture pour faire parler Stefan. Mais Damon appelle son ami... Enzo lui apprend qu'il détient Elena et Stefan. Regardant la photo, Stefan se rappelle les années 60, une certaine Maggie James qui cherchait Damon depuis 2 ans... pour le tuer, puisqu’il avait laissé Enzo périr dans l’incendie de la résidence Whitmore. Enzo ne le croit pas et menace de tuer Elena et Bonnie. Et Stefan finit par lui avouer qu'il a tué Maggie, quand il était encore un Boucher.De son côté, Damon vérifie les archives du Shérif et s'aperçoit que c'est lui-même qui a tué Maggie, le 8 novembre 60, jour de l’élection de JFK à la présidence des Etats-Unis.On apprend que Maggie avait proposé à Enzo de la transformer en vampire. Ensuite, elle le sauverait et ils fuiraient ensemble. Plus tard, Damon avoue à Enzo, par téléphone, que c’est lui qui a tué sa belle. Il lui explique que ça n'avait rien de personnel : il s'était coupé de toute émotion. Mais que si Enzo veut régler ça, ce sera entre eux, pas avec Stefan et Elena ! Enzo, ne voulant pas perdre son seul ami, n’a plus qu’une option : se couper à son tour de toute émotion. Et faire taire son humanité. Damon lui propose aussitôt de quitter Mystic Falls, et de partir où il veut : la ville du Cap ou au Cap Horn. Enzo, toujours au campus, accepte puis s'attaque à Liv, qu'il vide de son sang. Il s’attaque à Stefan et Damon et s'en va, gardant Elena en otage. Et Damon part aussitôt à leur recherche. De son côté, Stefan sauve Liv en lui faisant boire de son sang. Puis il part aussi à la recherche d'Elena. Et Damon la retrouve, la nuque brisée, dans les jardins du Campus. Il la ramènedans sa chambre, attend qu’elle se rétablisse et s’en va avant qu’e...