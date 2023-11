Vampire diaries - S05 E20 - Derrière les apparences

"Tyler réussit à s’échapper du camp des Voyageurs en se transformant en loup-garou. Il retrouve les autres au manoir des Salvatore et leur livre le plan de Markos. Stefan et Elena sont en danger. Avec Damon et Caroline, ils partent se cacher dans le chalet de son père. Luke les accompagne pour les protéger du sort de localisation des Voyageurs. Une fois sur place, Caroline a l’impression que Stefan et Elena cachent quelque chose. Elle pense qu’ils sortent ensemble. Damon les trouve louches aussi. Ils proposent de jouer aux devinettes et à « Jamais je n’ai » pour les faire parler. Quand Elena se fait attaquer dans son bain par le fantôme d’Enzo, elle décide de dire à Damon que Stefan a tué Enzo.Enzo veut se venger. Il capture Luke et l’enferme dans une remise en flammes. Il espère que les deux frères périront dans l’incendie. Damon promet à Enzo de le faire revenir.Matt et Jeremy essaient de faire parler Julian, le Voyageur dans le corps de Tyler. Il leur dit que Markos va se débarrasser de son corps. Jeremy et Bonnie partent à la recherche du corps de Julian mais Maria et les Voyageurs le retrouvent avant eux.Bonnie continue à cacher la vérité à Jeremy. Elle lui fait croire que Liv va trouver un moyen de la sauver.Damon est furieux contre son frère et Elena mais il prend sur lui. Il explique à Elena qu’il résiste à ses pulsions destructrices pour se montrer digne d’elle et il l’embrasse.Les Voyageurs retrouvent le chalet et neutralisent Elena."