Vampire diaries - S05 E21 - Terre promise

"Au manoir, Damon a ligoté un certain monsieur Sykes, l'un des nombreux habitants de Mystic Falls qui sont possédés par les Voyageurs, pour savoir où se trouve Markos qui, la nuit précédente, a enlevé Stefan et Elena.Mais malgré quelques coups, il apprend à Damon que désormais, plus rien n'arrêtera le Guide...Et en effet, on retrouve Elena et Stefan dans une cave du campement des Voyageurs, au bord de l'évanouissement et attachés à des conduites de gaz, en train de se vider peu à peu de leur sang, qui est recueilli dans des seaux.Le Guide des Voyageurs a besoin du sang des Doubles mortels pour jeter le sort qui lui permettra de neutraliser le maléfice des Sorciers qui empêche son peuple de s'établir quelques part. Et quand Stefan et Elena sont au bord de la mort, il leur apporte un peu de sang pour qu'ils reprennent des forces. Ils comprennent qu'ils ne seront pas relâchés tant que Markos n'aura pas récupéré tout leur sang.Mais Maria, la femme de Julian, ce voyageur qui a pris possession du corps de Tyler, vient délivrer Stefan de ses cordes, la nuit suivante. Stefan délivre à son tour Elena et ils s'enfuient.Le lendemain, on les retrouve au milieu de nulle part, rentrant à pied vers Mystic Falls. Stefan prévient son frère qu'il est maintenant urgent de retrouver Markos et de sauver la ville de cette invasion de Voyageurs.Pendant ce temps, Enzo harcèle Bonnie pour qu'elle trouve un moyen de le faire revenir du Royaume des morts. Mais elle a menti, en disant qu'elle s'en occuperait, avec Liv.On retrouve cette dernière qui reproche à son frère Luke de ne pas avoir su protéger et dissimuler Elena et Stefan. Il comprend que le clan des Sorciers est très en colère, ils ne peuvent pas accepter de perdre leurs pouvoirs magiques ! Il ne reste donc qu'une solution : tuer les 2 Doubles mortels avant que Markos ne se servent de leur sang.Rentrant à pied en direction de Mystic Falls, Stefan et Elena sont pris en voiture par Maria, qui leur explique qu'après les avoir libérer, elle avait dû rentrer à l’entrepôt où sont installés les Voyageurs, pour ne pas les alerter. Elle leur apprend qu'elle veut récupérer Tyler, dont son mari Julian occupe le corps. Mais qu'elle doit le faire avant que les incantations de Markos ne commencent. Car ces sortilèges annuleront, sort après sort, la magie des Sorciers. Exemple : le corps de Tyler, qui est un hybride, repassera à l'état de loup-garou puis mourra. Et son mari Julian mourra avec lui.Damon a ramené au manoir les corps inertes des Voyageurs, qui reposaient dans une grotte de la ville. Il a mis un mot dans cette grotte, à l'attention de Markos. Qui passe voir Damon pour lui expliquer que s'installer dans le corps des habitants n'est qu'une étape. Son vrai but est de remettre en place la pure, la vraie magie, celle des Voyageurs, et d'anéantir la magie corrompue et dégradée des Sorciers et tout ce qui va avec : grimoires, vampires, bagues de résurrection, etc... Quand l'incantation commencera, les pouvoirs s'annuleront les uns après les autres et la pure magie se propagera dans le monde entier. Il lui explique qu'il est loin d'avoir trouvé tous les corps de Voyageurs qui se sont installés comme hôte dans le corps des gens de Mystic Falls. Et qu'il s'est fait une transfusion : le sang des Doubles coule maintenant dans ses veines. Ce qui lui permettra de canaliser toute l'énergie de son peuple. Damon n'est plus assez fort pour le tuer.Pendant ce temps, Maria, Elena et Stefan, sont de retour en ville quand Liv les arrête par un sort. Et leur annonce qu'elle doit rendre le sang des Doubles inutilisable. Donc que l'un d'eux doit mourir.Pendant ce temps, sous la pression de Caroline puis d'Enzo, Bonnie leur avoue qu'elle n'a pas de solution. Que ni elle ni Liv, ne peuvent rien y faire : elle ne pourra pas ramener les morts dans le monde des vivants.Liv et Luke tentent de tuer Elena ou Stefan mais leurs pouvoirs se bloquent et il...