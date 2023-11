Vampire diaries - S05 E22 - Revenir, ensemble

"Caroline pleure devant le corps de Stefan. Damon la rejoint avec Elena et lui promet de le ramener. Lexi retient Stephan qui se fait aspirer de l’Autre Côté.Enzo dit à Bonnie qu’il a un plan mais qu’il a besoin d’une sorcière pour jeter un sort à nouveau.Elena et Caroline demandent à Liv et Luke de les aider. Ils refusent. Elena brise la nuque de Luke pour convaincre sa jumelle.Markos tue Julian / Tyler sous les yeux du shérif. Le fantôme de Tyler rejoint Bonnie.Bonnie a l’intention de se servir de la magie de Liv et des Voyageurs pour faire revenir ses amis à la vie, en passant par elle. Pour obtenir ce sort, il faut un voyageur. Enzo dit l’avoir trouvé et c’est Silas qui apparaît à Bonnie. Il lui enseigne les incantations.Damon demande au shérif de rassembler tous les voyageurs au Mystic Grill pour le faire exploser. Il envoie Jeremy et Matt ouvrir une conduite de gaz en sous-sol pour provoquer l’explosion. Damon explique à Elena que c’est lui qui va conduire la voiture, la précipiter dans le bar pour déclencher l’explosion. Celle-ci décide de le suivre.L’Autre Côté commence à aspirer Silas et Enzo. Bonnie, qui est toujours avec eux, ne retient qu’Enzo. Silas disparaît dans les airs.Liv récite l’incantation des Voyageurs.La grand-mère de Bonnie lui apparaît. Elle lui explique qu’elle ne pourra pas survivre si tout le monde passe à travers elle. Loin de vouloir la dissuader, elle félicite sa petite fille.Damon fonce sur le bar en voiture avec Elena. Le bar explose.Elena retrouve Bonnie, mais Damon manque à l’appel. Elle passe à travers Bonnie malgré ses protestations. Stefan la suit. Lexi comprend que les passagers sont en train de tuer Bonnie. Elle refuse de passer par elle et se sacrifie pour ses amis.Epuisée, Liv arrête de réciter le sort. Damon reste bloqué de l’Autre Côté avec Bonnie.Bonnie annonce à Elena que Damon ne reviendra pas. Il lui fait ses adieux alors qu’elle ne peut pas l’entendre.Bonnie finit par avouer à Jeremy qu’elle ne survivra pas à la destruction de l’Autre Côté.Lors de la scène finale, Damon et Bonnie sont seuls de l’Autre Côté. Ils se prennent la main tandis qu’un éclair blanc illumine la forêt…"