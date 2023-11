Vampire diaries - S05 E01 - Un nouveau chapitre

L’été est fini. Tout le monde est rentré de vacances. Sauf Bonnie qui n’a pas encore permis à Jeremy d’annoncer sa mort. Comme il peut la voir, il lui sert d’intermédiaire avec les filles et entretient la supercherie. Elena et Caroline partent s’installer à l’université de Whitmore. Tyler, qui devait les y rejoindre, décide finalement de repousser son inscription d’un semestre. Caroline est dévastée. Elena, de son côté, a un mauvais pressentiment concernant Stefan. Il est parti trois mois auparavant et n’a depuis plus donné signe de vie. Elle ne fait pourtant pas part de son inquiétude à Damon avec qui elle file le parfait amour. Elle veut vraiment prendre un nouveau départ à Whitmore. Elle accueille donc à bras ouverts Megan, leur colocataire inattendue. Contrairement à Caroline qui ne tarde pas à se rendre compte que Megan consomme de la Veine de Vénus. A une fête le soir-même, Megan appelle les filles, affolée. Elle est poursuivie par un homme. Alors que Caroline lui dit de sortir de la maison dans laquelle elles ne peuvent pas entrer, Megan passe par la fenêtre. Elle a été mordue par un vampire. La sécurité du campus étouffe l’affaire et parle de suicide. Le mystère s’épaissit lorsqu’Elena découvre une photo de Megan avec son propre père dans son portable. Damon aussi passe une mauvaise journée. Il doit veiller sur Jeremy qui se fait renvoyer du lycée dès le premier jour, mais il ne l’annonce pas à Elena, pas plus qu’il ne lui parle du retour de Katherine en ville, ni de celui de Silas, sosie de Stefan, et encore moins du chantage de Silas. Si on lui livre Katherine, il dira où se trouve Stefan qui souffre le martyre. Silas a passé tout l’été à se gaver de sang pour démultiplier ses pouvoirs. A présent, il peut hypnotiser une place noire de monde, et il ne s’en prive pas : après avoir testé ses pouvoirs sur les habitants en leur demandant de ne pas bouger, ni parler pendant qu’il tranche la gorge du maire, il les lance à la poursuite de Katherine.