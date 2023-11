Vampire diaries - S05 E02 - La traque

Matt et Jeremy sauvent Katherine de la horde d’habitants de Mystic Falls que Silas a lancés à sa recherche. Alors qu’ils sont en cavale, elle est reconnue dans une station essence. Silas les retrouve – mais ils lui échappent -, non sans avoir auparavant hypnotisé Elena à Whitmore de façon à ce qu’elle tue Damon. Elle qui ne pensait jusque là qu’à découvrir pourquoi le professeur Maxfield avait falsifié le certificat de décès de Megan, elle est à présent obsédée par son désir de tuer Damon. Silas a utilisé sa colère envers lui comme déclencheur de ses pulsions meurtrières. Or, elle lui en veut beaucoup de ne pas lui avoir parlé du renvoi de Jeremy, du meurtre du père de Bonnie, de Silas qui a pris la place de Stefan. Elle est à deux doigts de faire exploser la chambre quand Damon lui demande de penser à Stefan et au mauvais pressentiment qu’elle avait. En se concentrant sur ça, elle parvient à oublier sa colère et à sortir de sa transe. Elle quitte le campus, laissant Caroline prendre le relais auprès du professeur Maxfield, le temps de retrouver Stefan. Le shérif retrouve le coffre-fort dans lequel était enfermé Stefan. Quand Damon l’ouvre, ils constatent qu’il contient un homme, décapité : une victime de Stefan.