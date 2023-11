Vampire diaries - S05 E03 - Le péché originel

Stefan a retrouvé sa liberté. Il est affamé, et fait plusieurs victimes. Une femme le recueille alors qu’il est en train de brûler au soleil. Cette femme lui raconte l’histoire de Silas et Qetsiyah, et de leurs fiançailles, 2000 ans plus tôt. Qetsiyah avait inventé un sort d’immortalité pour qu’ils ne soient jamais séparés, mais Silas l’a trahie et a bu l’élixir avec l’amour de sa vie : Amara. Pour rétablir l’équilibre, la nature a créé un Obscur Reflet mortel de chacun. Aujourd’hui, Stefan est celui de Silas, et Elena celui d’Amara. La femme qui raconte cette histoire, n’est autre que la sorcière rancunière qui veut toujours tuer Silas, avant qu’il détruise l’Autre Côté. Pour cela, elle se connecte à lui à travers Stefan et le prive de ses pouvoirs psychiques. Silas est désormais facile à vaincre. Quand Damon retrouve Stefan inconscient et Qetsiyah, cette dernière lui conseille de lui confier Stefan et de partir vivre heureux avec Elena, car depuis deux mille ans, elle assiste aux éternelles retrouvailles des deux Obscurs Reflets. Damon n’a pas plus de chances avec Elena que Qetsiyah n’en a eues avec Silas. Damon choisit malgré tout de sauver son frère. De son côté, Katherine est kidnappée par Nadia. Elle était censée la livrer à Silas, mais elle a encore des comptes à régler avec elle. Silas la prévient que ni lui, ni Qetsiyah n’abandonneront avant d’avoir le remède, et le remède, c’est le sang de Katherine.