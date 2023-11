Vampire diaries - S05 E04 - Pour qui sonne le glas

Damon a pris en charge Stefan, qu’il aide à retrouver la mémoire. Ironie du sort, c’est la Journée du Souvenir à Mystic Falls. Caroline y emmène Jesse avec qui elle révise. Celui-ci en profite pour l’embrasser. Jeremy en a marre de mentir à tout le monde, et demande à Damon de le rejoindre pour lui annoncer la mort de Bonnie. Damon confie alors Stefan à Elena, qui le ramène sur les lieux de leur première rencontre, puis près du pont où il lui avait sauvé la vie. Stefan retombe sous son charme, en oublie la soif qui le tenaille. Mais cette soif revient à la seconde où Elena lui apprend qu’elle est avec Damon. Il retourne alors au cimetière où tout le monde fait la fête. Il a trop bu, et se jette sur Jesse. Il le blesse au point que Caroline doit lui donner son sang. De retour à Whitmore, Jesse va voir Maxfield qui lui annonce qu’il a du sang de vampire dans les veines. Il sait que c’est la première étape dans la création d’un vampire, et le tue pour le transformer. A Mystic Falls, la bande d’amis fait une cérémonie en la mémoire de Bonnie. Tyler rentre pour l’occasion.