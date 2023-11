Vampire diaries - S05 E05 - Le grand bal

Après sa morsure, Jesse reprend conscience et on comprend que Wes Maxfield n’est pas qu’un prof de biologie mais un expert en vampire. Jesse est devenu le sujet d’étude n° 62547 qui, après sa transformation, est qualifié de "parfait candidat"… Pendant ce temps, on organise le Grand bal historique de Whitmore et Elena fait la connaissance d’Aaron, l’ami d'enfance de Megan. Silas n'a plus de pouvoirs et, pour des raisons personnelles, Nadia refuse de lui ramener Katherine. Elle explique à sa captive que Silas aura besoin de tout son sang pour que le remède fasse effet sur lui et qu'elle en mourra. Damon informe Jeremy qu'il compte s'allier à Silas pour lui donner le sang de Katherine, remède qui le rendra à nouveau mortel et qui lui permettra de se tuer pour rejoindre enfin sa bien-aimée Amara. Et Damon propose à Silas de l'aider à mourir, en échange de la vie ressuscitée de Bonnie. Bonnie estime que l'Autre Côté n’existe que parce que le sort qu’a jeté Qetsiyah pour le créer, il y a deux mille ans, a été lié à un objet qui existe depuis au moins autant de temps. Silas apprend à Damon que cet objet est une Ancre mystique qu’il veut détruire et que Qetsiyah recherche. Mais les Voyageurs l'ont cachée après avoir tué la Sorcière et depuis, ils la déplacent sans arrêt. Afin de jeter un sort de localisation pour retrouver l'Ancre, Qetsiyah a besoin d'un pendentif qui se trouve exposé à Whitmore et qui augmentera ses pouvoirs magiques. Elle localise l'Ancre et dessèche Silas en lui arrêtant les battements de son cœur… Damon demande à Bonnie si Silas peut faire l'échange de vie avant de mourir, Elle pense qu'il en est capable mais qu'il ne le fera pas. Et Jeremy, qui sert d’interprète et qui veut revoir Bonnie en vie, ment à Damon en affirmant qu'elle est partante ! Silas est d'accord de jeter le sort de résurrection mais il le fera en échange de la vie de Stefan puisque le sort de Qetsiyah les lie mentalement (comme il lie un Double à son Créateur) et donc, si Stefan meurt, Silas récupèrera ses pouvoirs. De son côté, Nadia apprend à Katherine qu'elle la pourchasse depuis 500 ans et qu'elle s'est transformé en vampire dans ce but ! Parce qu’elle a tué sa mère : le 6 avril 1492, dans une petite ferme en Angleterre, seule et bannie par sa famille, Katherine lui a passé la corde au cou et a repoussé la chaise…on comprend que cette femme que Katherine a tué, c’est elle-même. Et que Nadia est sa fille, une Petrova ! Katherine lui apprend à son tour qu'en 1498, elle l'a cherchée partout en Bulgarie, sans la retrouver. Réconciliée, Nadia conseille à sa mère de filer avant que Silas ne lui boive tout son sang… Durant le bal, Wes annonce à Elena qu'elle devra quitter au plus vite l’université car les vampires y sont surveillés de près… Alors que Caroline est ravie d'avoir enfin Tyler à ses côtés, elle comprend qu'il est en fait venu rompre avec elle, afin de partir en chasse et tuer Klaus, l’assassin de sa mère… On apprend que Wes est le tuteur légal d'Aaron, qu'il gère son argent, et qu'il lui conseille vivement de ne plus parler à Eléna… La seule façon pour que Silas échange sa vie contre celle de Bonnie, c'est en étant un Sorcier. La seule façon pour lui de redevenir Sorcier, c'est de prendre le remède… et Damon appelle Katherine et la piège, donnant son sang à boire à Silas ! Mais curieusement, elle n'en meurt pas...