Vampire diaries - S05 E06 - L'expérience ultime

C’est le grand jour : Silas va mourir, et avant de détruire l’Autre Côté et de se suicider, il va ramener Bonnie à la vie. Il part donc, avec Damon et Jeremy, à la recherche de l’Ancre, dans un entrepôt du New Jersey. Tessa, elle, est avec Stefan, dans sa cabane. Elle se rend compte que Silas a jeté un sort dessus : ils sont pris au piège jusqu’au crépuscule. Tessa charge alors Damon de tuer Silas, avant qu’il détruise l’Autre Côté, et le convainc de se montrer coopératif en le menaçant de tuer Elena qu’elle a attirée dans la cabane. Bonnie sera sacrifiée. Mais Silas trouve l’Ancre, et n’a plus envie de la détruire : il s’agit d’Amara. Il la ravive, et lui apprend qu’il a pris le remède, la croyant morte. Elle prend alors un bout de verre, et le blesse pour boire le remède contenu dans son sang. Elle ne supportera pas de vivre un jour de plus. Damon, Elena et Jeremy se retrouvent désemparés : Silas a disparu, Bonnie est toujours coincée de l’Autre Côté, et Amara est redevenue mortelle. Ils vont devoir la protéger coûte que coûte pour espérer revoir un jour Bonnie. Caroline, de son côté, s’allie à Katherine pour soutirer des informations au Docteur Maxfield. Il leur apprend que la Société secrète, l’Augustine, donne une réception au cours de laquelle elle va repérer de potentiels candidats. S’il a falsifié le rapport d’autopsie de Megan, c’est pour protéger le vampire de l’Augustine. Katherine se rend à la résidence Whitmore, et entre sans problème. Diane Freeman n’a plus de doute : elle n’est pas un vampire. Katherine fait chanter Maxfield pour qu’il la sauve.