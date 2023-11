Vampire diaries - S05 E07 - Le dernier sortilège

De retour au Manoir, Stefan s’aperçoit à son réveil qu'il a enfin retrouvé la mémoire ! Au grand bonheur d'Elena ! C’est Tessa, passée la veille, qui a annulé le sort qui lui avait grillé la cervelle. Et tous ses souvenirs remontent à présent, jusqu’à l'image d'un homme… à priori, le vrai visage de Silas. Sans mesurer sa force, Stefan en casse le verre qu'il tenait... De son côté, Amara, l'Ancre qui maintient en place l'Autre Côté, est enfermée dans un cachot du manoir et parle toute seule, elle semble folle. Après avoir bu le remède (le sang de Silas) elle est à nouveau mortelle et l'équipe la tient enfermée jusqu'à ce qu'ils puissent faire revenir Bonnie à la vie. Bonnie, elle, s'inquiète à l'idée qu'Amara meurt et que l'Autre Côté disparaisse Katherine, qui est redevenue humaine, vieillit très vite et cherche à y remédier. Le Docteur Wes Maxfield estime qu'à ce rythme, elle n'en a que pour quelques mois avant de mourir de mort naturelle. Elle a 500 ans et le temps la rattrape ! Pendant ce temps, Silas revient des entrepôts en car et se délecte de rencontrer des gens normaux. Quand Damon lui rappelle sa promesse de ressusciter Bonnie. Silas l'envoie paitre, ravi à l'idée de mettre en danger la relation de Damon avec Elena, qui sera forcément en colère ! Nadia passe voir Katherine à Whitmore qui, devant Caroline, la fait passer pour sa styliste personnelle. Nadia a compris qu'elle cherche à l'éviter. Stefan, qui a repris des forces, ne veut qu'une chose : tuer Silas, pour le bien de tous ! Et pour son bien à lui qui, en fermant les yeux, est hanté par des images de Silas le poignardant et le noyant. Quand Jeremy vient apporter le dîner à Amara qui marmonne toute seule dans le cachot, elle reconnait en lui le Chasseur. Elle est également capable de « voir » Bonnie ! Car elle ne fait pas la différence entre le monde des vivants et celui des morts. Mais quand Bonnie l’effleure de la main, Amara le sent et ça lui provoque de vives douleurs. Ce qui donne une idée à l’amie de Jeremy... Amara n'est donc pas folle, elle vit dans les 2 univers. Ici et de l’Autre Côté ! Alors et si Bonnie devenait l'Ancre ?? Le passage obligé entre les 2 univers ? Damon va voir Qetsiyah puisqu’il sait maintenant que Silas veut tuer Amara et faire disparaitre l'Autre Côté afin qu’ils vivent éternellement heureux ensemble dans l'au-delà et Damon lui propose un marché : jeter un sort de transfert d'Amara à Bonnie pour que cette dernière devienne la nouvelle Ancre. Pour ça, Qetsiyah a besoin d’énergie, qu’elle devra puiser de la pleine lune ou d'une comète. Sinon, il lui faudra du sang de Double Mortels ! Katherine se montre sciemment méchante envers sa fille, devant une Caroline médusée d’apprendre leur lien mère-fille. Une méchanceté qui a sûrement pour but de couper les ponts avec Nadia puisque Katherine sait maintenant que son vieillissement accéléré la fera mourir rapidement. Qetsiyah est ravie de jeter un sort de transfert : Amara mourra pendant que Silas sera piégé de l'Autre Côté, ils ne seront donc pas réunis dans l’éternité ! Mais Katherine la menace de ne pas lui donner de son sang de Double mortel si elle ne la guérit pas de son vieillissement accéléré… Quand Silas arrive au manoir, il s'en prend à Tessa qui a jeté le sort de transfert avec le sang des 3 Doubles pendant que Stefan enlève Tamara pour faire venir Silas à lui et le tuer. L'incision faite par Tessa pour prélever le sang de Katherine ne cicatrise pas et celle-ci boit du sang de Caroline en espérant guérir mais le fait d’avoir pris le remède semble empêcher toute réparation de son corps. Alors que Silas rejoint Amara qui le supplie de l’achever, Stefan en profite pour attaquer le Sorcier. Celui-ci riposte et lui jette un sort de torture mentale. En effet, il l'avait piégé dans le coffre-fort pour qu'à son tour, il comprenne ce que c’est...