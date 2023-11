Vampire diaries - S05 E08 - Souffrir ou périr

Bonnie vient d’emménager dans la chambre universitaire de Caroline et Elena qui organisent une soirée pour lui souhaiter la bienvenue. Jesse refait surface. Caroline se rend compte qu’il a été transformé en vampire. Il lui apprend aussi que Wes menait des expériences sur lui. Caroline le prend sous son aile, et, avec l’aide d’Elena, lui enseigne les règles qui lui permettront de s’adapter à sa nouvelle condition au plus vite. Damon, de son côté, cuisine Wes en lui injectant des souches de diverses maladies infectieuses. C’est ainsi que Wes lui avoue le but de ses expériences : faire en sorte que les vampires ne constituent plus une menace pour l’homme, en transformant leur soif de sang humain en soif de sang de vampire. Jesse vient lui demander des comptes alors que Damon allait lui donner de son sang pour le guérir. Jesse se jette sur Damon, et ne lâche pas prise. Pour le sauver, Elena est obligée de tuer Jesse, sous les yeux de Caroline. Cette dernière lui reproche de ne pas avoir donné une seconde chance à Jesse, et de ne pas voir que l’homme qu’elle invite dans son lit est plus dangereux qu’elle veut bien l’admettre. Bonnie, quant à elle, accepte avec philosophie de souffrir à chaque fois qu’un être surnaturel passe à travers elle pour aller de l’Autre Côté. Stefan, lui, est resté à Mystic Falls, toujours en proie à ses souvenirs de noyade perpétuelle. Katherine l’aide à surmonter ce traumatisme. Elle libère Matt de son Passager en tuant Gregor, après avoir appris que les Voyageurs souhaitaient sa mort. Se battre contre de nouveaux ennemis et lutter contre le temps est au-dessus de ses forces. Elle se jette dans le vide du haut de la tour de l’horloge. Stefan la sauve in extremis. A Whitmore, Damon est fait prisonnier par Wes. Il avait été un vampire de laboratoire sur lequel l’Augustine avait pratiqué des expériences dans les années cinquante.