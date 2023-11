Vampire diaries - S05 E09 - Entre quatre murs

"Elena est à la recherche de Damon. Elle demande à Aaron de l’aider à le retrouver, en passant par Wes. Aaron est secoué, il vient d’apprendre que Jesse s’était suicidé. Elena lui ouvre les yeux, mais quand ils arrivent à la résidence Whitmore, Wes la capture. Elle se retrouve enfermée dans une cellule au sous-sol. Damon est là, lui aussi. Il lui raconte un épisode de son passé : il est resté dans cette cellule pendant cinq ans dans les années cinquante, et a subi les pires tortures que lui infligeait le docteur Whitmore. Il n’a survécu que grâce à Enzo, l’ami qu’il s’est fait en captivité. Enzo avait décidé de lui donner sa ration de sang pendant toute une année pour qu’il reprenne des forces et soit prêt à se battre au prochain cocktail donné par l’Augustine à l’occasion de la Saint-Sylvestre. Le plan fonctionnait à merveille jusqu’à ce qu’un incendie se déclare. Damon ne parvenant pas à libérer Enzo de sa cage, a fait taire ses émotions et abandonné son ami aux flammes. Mais Elena le retrouve dans le laboratoire de Wes. Il n’a donc pas brûlé vif en 1958. Aaron de son côté, apprend l’existence des vampires de la bouche de Wes, et découvre que ses parents et sa tante Sara ont été victimes de l’un de ces monstres. Damon, en l’occurrence, qui se venge depuis qu’il s’est échappé en 1958, en tuant tous les Whitmore d’une génération, sauf un, qu’il laisse perpétuer le nom, puis massacre la génération suivante, etc … Katherine aide Stefan à surmonter son syndrome de stress post-traumatique en se faisant enfermer avec lui dans le coffre-fort. Alors qu’il cède à la panique, et est à deux doigts de la tuer, leur lien passé les rapproche. Une fois sortis du coffre-fort, ils s’embrassent passionnément.