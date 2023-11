Vampire diaries - S05 E10 - Monnaie d'échange

Elena se réveille sanglée à une table, dans un laboratoire. A côté d’elle se trouve Wes qui commence une expérience sur elle. Il la vide d’une bonne partie de son sang et lui injecte un composé de son invention pour faire d’elle un vampire qui ne se nourrirait que de sang de vampire. Le but recherché est que les vampires deviennent à terme cannibales et s’entretuent. Au moment où il lui plante la seringue dans la poitrine, Stefan vole à son secours. Damon de son côté, doit faire face à la colère d’Enzo qui n’est pas mort dans l’incendie en 1958. Wes lui a donné pour ordre de le tuer avant de rentrer prendre son antidote, mais Enzo se dessèche avant. Damon le ramène au laboratoire et lui injecte le fameux antidote. Enzo ne voit malgré tout en lui qu’un monstre qui ne changera jamais. Damon doit partager cet avis puisqu’il rompt avec Elena avant qu’elle change à son contact. Aaron retrouve Wes inconscient dans son laboratoire. Il lui en veut d’avoir utilisé sa vie comme monnaie d’échange, et ne veut plus jamais le revoir. Avant de partir, il ramasse la seringue qui contient le composé de Wes. Quant à Katherine, d’abord réfractaire à l’idée de Nadia de faire d’elle une Passagère pour qu’elle survive à la mort de son enveloppe charnelle, elle change d’avis à cause de Stefan.