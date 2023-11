Vampire diaries - S06 E01 - Chacun de son côté

Elena entre en seconde année. Elle a choisi la médecine comme matière principale, ce qui lui donne accès à la banque de sang de l’hôpital. Elle va pouvoir ainsi approvisionner Alaric, qui s’habitue doucement à sa nature de vampire. En réalité, il déteste en être un. Comme Mystic Falls est toujours inaccessible aux créatures magiques, il est devenu professeur à l’université de Whitmore. Caroline, elle, a abandonné ses études, et s’est donné pour mission de trouver un moyen d’inverser le sortilège des Voyageurs. Elle dévore tous les livres sur la magie qu’Alaric lui prête, mais en vain. En attendant, elle a pris un appartement en périphérie de la ville, et passe le plus clair de son temps avec sa mère qui souhaiterait la voir reprendre une vie normale. A Mystic Falls, Jeremy, toujours abasourdi par la mort de Bonnie, file un mauvais coton. Il boit, et ne fait rien de ses journées. Contrairement à Matt qui a intégré le comité de protection de la ville pour se préparer au jour où les vampires reviendront. C’est dans ce contexte que de nouvelles victimes présentant des blessures suspectes dans le cou apparaissent. Elles auraient étaient attaquées par un vampire qui rôderait aux portes de la ville. Caroline se rend compte que ce rôdeur n’est autre qu’Elena, dont l’appétit est devenu insatiable depuis qu’elle prend les herbes psychotropes fournies par Luke. Son besoin de voir Damon, de l’avoir auprès d’elle, l’a aveuglée. Elle est devenue dangereuse. Comme Stefan a abandonné les recherches pour tourner la page, et qu’elle est incapable de surmonter le deuil de Damon, elle demande à Alaric de le lui faire oublier par l’hypnose. C’est sa seule chance de survie. Quant à Tyler, il doit réapprendre à n’être qu’un humain, mais son tempérament colérique ne lui facilite pas la vie. A chaque fois qu’il s’emporte, il risque de tuer quelqu’un et de déclencher de nouveau la malédiction du loup-garou. De leur côté, Damon et Bonnie qu’on croyait morts mangent des pancakes, quelque part.