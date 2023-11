Vampire diaries - S06 E02 - Le jour sans fin

4 mois plutôt : Damon et Bonnie se retrouvent seuls dans Mystic Falls. De nos jours : Matt surprend Jeremy avec Sarah à moitié nue. Ivy se rend compte que Stefan n’est pas aussi accro qu’elle. Il lui propose de l’inviter à dîner pour. Elena décide de se faire hypnotiser par Alaric pour oublier Damon. Alaric dit à Caroline que Stefan ne donne plus de nouvelles. Enzo l’existence de la congrégation des Gémeaux, des sorcières qui communiquent avec leurs ancêtres. Alaric explique à Elena qu’elle doit retrouver le moment exact où elle est tombée amoureuse de Damon pour pouvoir l’oublier. Elena semble avoir des difficultés à lui dire la vérité. Damon et Bonnie parcourent la ville de Mystics Falls toujours déserte et tombent sur la maison d’Elena toujours intacte et un journal indiquant la date du 10 mai 1994 lorsqu’une éclipse solaire apparaît. Elena annonce à Caroline qu’elle a décidé de se faire hypnotiser. Caroline tente de l’en dissuader puis finit par céder. Enzo et Caroline débarquent chez Stefan, alors qu’il va se mettre à table avec Ivy. Bonnie et Damon découvrent qu’ils revivent la même journée du 10 mai 1994. Tripp informe Matt que Sarah n’est pas nette, et qu’elle conduisait une voiture volée. Jeremy continue à l’inviter en cachette de Matt. Caroline reproche à Stefan d’avoir abandonné l’enquête. Enzo plante une fourchette dans la main de Stefan sous les yeux d’Ivy. Caroline l’emmène à l’étage tandis qu’Enzo et Stefan se battent. Stefan brise la nuque d’Enzo et entend Caroline raconter à Alaric au téléphone qu’Elena est tombée amoureuse de Damon alors qu’elle était encore avec lui. Caroline explique à Stefan qu’elle est perdue sans lui et lui reproche de l’avoir laissée tomber. Elena finit par admettre qu’elle est tombée amoureuse de Damon bien avant. Alaric l’hypnotise et elle oublie son amour pour Damon. Damon n’est plus que le frère de Stefan et c’était un monstre. Caroline pleure dans la voiture. Enzo retourne chez Stefan, il lui promet de le faire souffrir s’il continue à se voiler la face et à abandonner son frère. Il lui brise la nuque et repart. Jeremy laisse un énième message sur le répondeur de Bonnie pour lui reprocher de lui avoir menti et de lui avoir annoncé sa mort au téléphone. Sarah avoue à Jeremy et à Matt qu’elle a volé la voiture de son patron. Elle dit que son père vit à Mystic Falls et qu’elle le recherche. Tripp apprend à Matt qu’il est un descendant des Fell, les fondateurs de la ville. Il conduit une camionnette remplie de vampires. Il passe la limite de Mystic Falls et les vampires meurent.