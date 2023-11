Vampire diaries - S06 E03 - Reste avec nous

Stefan hypnotise son patron pour qu’il lui accorde quelques jours de congé. Il veut retrouver Enzo et le tuer pour venger la mort de sa copine, Ivy. Il le contraint également à aller enterrer le corps d’Ivy dans les bois. Elena est ravie de voir Stefan débarquer et elle lui propose de venir à une fête au bord de l’étang avec la bande. Il accepte dès qu’il apprend qu’Enzo sera là. Caroline annonce à Elena qu’elle ne veut pas vivre avec elle. Elena insiste pour que Caroline vienne à la fête. Matt, Tyler et Jeremy y seront. Elena propose également à Liam de venir et compte lui présenter Caroline, mais en réalité, c’est Elena qui lui plaît et il l’embrasse au cours de la fête. Tyler demande à Liv des fûts de bière pour la fête, Luke voit que Tyler ne laisse pas sa sœur indifférente. En effet, elle avoue à Tyler plus tard dans la soirée qu’elle préfère qu’il soit agressif et désagréable, parce qu’elle a trop peur de tomber amoureuse de lui. Elena tombe sur Jeremy et Sarah en train de s’embrasser à la fête. Elle ne comprend pas qu’il prenne de tels risques. Il dit qu’il n’y aucun problème, puisqu’elle ne garde aucun souvenir de l’attaque. Plus tard, il se rend compte que les pouvoirs de l’hypnose ne fonctionnent plus, une fois que l’on entre dans Mystic Falls. Sarah a disparu… Elena est donc en danger si elle parle. Lors d’une confrontation entre Enzo et Stefan, Enzo sauve Stefan de justesse alors qu’il était sur le point de se prendre un pieu dans le cœur. En effet, Jay, un ami qui accompagne Matt à la fête, est chasseur de vampires. Même s’il lui a sauvé la vie, Stefan veut toujours tuer Enzo, mais la présence de Caroline l’en empêche. Enzo annonce à Matt que son ami est chasseur de vampire et se débarrasse du corps. Stefan explique à Caroline qu’il veut tuer Enzo pour tourner la page et ne plus penser à son frère. Il lui dit qu’il veut refaire sa vie ailleurs, loin de toute la bande. Caroline a le cœur brisé. Elle décide de se réinstaller avec Elena. En 1994, Bonnie trouve de nouveaux indices qui prouveraient qu’il y a quelqu’un d’autre, mais Damon est sceptique. Bonnie garde espoir et tente de le convaincre, mais c’est quand il se retrouve nez à nez avec Kai que Damon comprend qu’il y a bien quelqu’un d’autre. Kai tente de tuer Damon mais Bonnie vient à la rescousse. En voyant son ami en danger, ses pouvoirs lui reviennent. Ils capturent Kai pour le faire parler. Il leur explique qu’il ne voulait pas tuer Damon, que c’était un subterfuge, qu’ils sont dans la même équipe et qu’il a fait cela uniquement pour que Bonnie retrouve ses pouvoirs. Tripp révèle à Enzo qu’il sait que c’est un vampire et il lui plante une seringue de veine de vénus dans le corps. Enzo résiste et tente d’étrangler Tripp, mais Stefan débarque et lui tire un pieu dans le cœur. Tripp demande à Stefan de le laisser l’achever. Stefan accepte tout en lui disant qu’il souhaitait qu’il meure dans d’atroces souffrances.