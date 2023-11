Vampire diaries - S06 E04 - Une journée d'enfer

"Kai pousse Damon à lui raconter pourquoi revivre le 10 mai 1994 est une torture pour lui. Il s’avère qu’à l’époque, Damon était rentré à Mystic Falls pour repartir de zéro. Il avait fini par trahir la confiance de Stefan en mordant Zach et son amie Gail, enceinte de 6 mois. Stefan lui avait alors fait comprendre qu’il ne voulait plus de lui dans sa vie. Pour se venger, Damon avait massacré plusieurs de ses amis, dont Gail. Avant de quitter Mystic Falls, Stefan avait déposé son corps à l’hôpital. Un médecin avait réussi à sauver le bébé en pratiquant une césarienne. Sarah venait de naître, de père et mère inconnus. Damon regrette d’avoir tué Gail. Kai, lui, ne regrette pas du tout d’avoir massacré une partie de ses frères et sœurs. Il prévoit même de tuer les survivants de sa congrégation à son retour. Ceux qui le traitaient d’abomination parce qu’il était incapable de générer de la magie, mais pouvait absorber les pouvoirs des autres temporairement. Kai met Bonnie et Damon au pied du mur : soit ils travaillent main dans la main, soit Kai vide Bonnie de ses pouvoirs, la tue, et rentre seul à la maison.Elena, quant à elle, n’arrive pas à croire que Stefan ait refait sa vie, et surtout, soit heureux. Il lui propose de lui faire une démonstration de sa technique pour tout recommencer à zéro, s’inventer une nouvelle identité. Il avait réussi à la convaincre, quand elle le surprend en train de se faire volontairement tabasser. Stefan n’en peut plus de ses leçons de morale, et finit par cracher le morceau : Alaric a effacé ses souvenirs. Quand Elena lui demande des comptes, il lui tend le journal intime dans lequel elle s’était écrit un mot. Elle décide de ne pas annuler l’hypnose pour l’instant."