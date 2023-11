Vampire diaries - S06 E05 - Le retour des héros

Tripp apprend à Stefan qu’Enzo lui a avoué qu’il y avait des vampires à Savannah. Ivy avoue à Stefan qu’elle a tué son patron. Il veut la faire sortir de Savannah mais celle-ci l’attaque. Il lui brise la nuque et la confie à Caroline, récalcitrante. C’est la fête de Homecoming à Whitmore. Les jeunes ont prévu de se retrouver dans un labyrinthe de champs de maïs. Elena invite Liam à l’accompagner. Elle convainc également Alaric de venir. Bonnie, Damon et Kai préparent le sortilège pour sortir de leur prison temporelle. Kai refuse de donner les détails du sort à Bonnie. Caroline se réveille et tente de joindre Stefan, en vain. Stefan demande à Alaric d’hypnotiser Ivy pour qu’elle refasse sa vie loin de lui. Alaric refuse. Ivy attaque un étudiant, elle se nourrit mais ne parvient pas à l’hypnotiser pour lui faire oublier l’agression. Il prend la fuite. Bonnie plante une pioche dans le cœur de Kai et parvient à enclencher l’ascendant sans son aide. Alaric retrouve Jo à la fête, ils comprennent que c’est Elena qui a arrangé la rencontre. Tyler renverse l’étudiant qu’Ivy a mordu puis la voiture finit sa course dans les champs de maïs, blessant d’autres étudiants. Tyler demande de l’aide à Elena, mais c’est finalement Liv qui vient lui porter secours. Caroline finit par trouver Stefan et lui demande de quitter la ville. Jo dit à Tyler au téléphone que l’étudiant qu’il a renversé ne peut pas être sauvé. Alors qu’il agonise, Liv le tue pour épargner à Tyler de se transformer. L’éclipse arrive et Bonnie exécute le sort, mais Kai lui tire dessus avec une arbalète. Voyant qu’elle ne pourrait plus être sauvée, Bonnie parvient à attraper l’Ascendant et déclenche le sort. Damon disparaît et l’Ascendant se brise… Liam réalise une trachéotomie sous les yeux d’Elena et sauve une victime. Jo fait une déclaration à Alaric. Celui-ci tente de l’hypnotiser pour qu’elle renonce mais il échoue et Jo l’embrasse. Tripp capture Ivy et la met dans sa camionnette, sous les yeux de Caroline. Elena embrasse Liam pour esquiver une question embarrassante. Tyler rejoint Liv au bar pour la remercier de son sacrifice. Damon apparaît à Stefan dans la crypte de leurs ancêtres.