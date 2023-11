Vampire diaries - S06 E06 - Je t'aime, moi non plus

Damon est de retour, et dépité d’apprendre qu’Alaric a hypnotisé Elena pour qu’elle oublie son amour pour lui. Il tente par tous les moyens de convaincre son ami de faire machine arrière, mais en vain. Elena, de son côté, refuse d’abord de revoir celui qu’elle ne considère plus que comme un monstre. Alors qu’elle se réfugie à l’hôpital pour tenter de l’éviter, elle apprend que Jo sait qu’Alaric et elle sont des vampires. Et que c’est une sorcière ! Elles passent un marché : personne ne pose de questions, et personne n’aura de soucis. Alors qu’Elena avait finalement donné rendez-vous à Damon dans sa chambre, Tripp, initialement à la recherche de Caroline, le capture. Il l’emmène, ainsi qu’Enzo, faire une virée mortelle à Mystic Falls. Mais Alaric et Stefan les arrêtent aux portes de la ville. Tripp parvient à faire passer Alaric, Damon et Enzo de l’autre côté. Stefan les sauve au prix des pires souffrances. Quant à Alaric, il serait mort si Jo ne l’avait pas suivi. Elle lui prodigue les soins nécessaires, et l’empêche de mourir. Grâce à elle, il redevient humain. Elena venait de décider de récupérer ses souvenirs. Elle doit maintenant accepter le fait qu’Alaric ne peut plus les lui rendre.