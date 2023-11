Vampire diaries - S06 E07 - Souvenirs perdus

"Elena se souvient uniquement des atrocités commises par Damon.Alaric ne peut rien faire pour l’aider car il est redevenu humain. Jo le laisse sortir de l’hôpital et lui demande de l’accompagner à un gala de charité. Tripp est retenu prisonnier par Enzo, Matt et Stefan. Ils apprennent qu’il a le nom de Caroline et que ses acolytes veulent la tuer. Stefan laisse à Enzo deux heures pour le faire parler. Il lui dit qu’après, il pourra le tuer.Stefan va voir Caroline pour la prévenir qu’elle est en danger et il lui recommande d’être prudente. Elle lui dit qu’elle n’a pas besoin de lui. Elle reçoit un coup de téléphone de sa mère qui lui annonce qu’elle est retenue en otage par les hommes de Tripp. Ils la tueront si Tripp n’est pas libéré. Avec Stefan, elle fonce retrouver Tripp. Une fois arrivée, Enzo dit à Stefan devant Caroline que si elle est si distante avec lui, c’est parce qu’elle est amoureuse de lui.Jo et Alaric arrivent au gala de charité qui est donné en l’honneur de Jo. Damon les rejoint. Il tombe sur Elena et Liam. Liam est sidéré de voir Damon puisqu’Elena lui avait dit qu’il était mort. Elena demande à Damon de l’emmener à l’endroit où elle lui a dit qu’elle l’aimait pour voir si ses souvenirs lui reviennent. C’est un échec. Damon se rend compte qu’Elena a enfin la vie dont elle rêvait et il lui dit qu’il renonce à l’aimer.Liam soupçonne Elena de lui mentir à propos de Damon et de la fille qu’elle a sauvée lors de la fête de homecoming.Caroline, Stefan, Matt et Tripp se retrouvent à la frontière de Mystic Falls pour faire l’échange d’otages. Caroline retrouve sa mère, mais au moment où Tripp traverse la frontière, Tripp meurt. Visiblement, Enzo l’avait transformé en vampire.Stefan et Caroline se disputent. Elle lui explique qu’elle le déteste. Stefan lui dit qu’il est désolé de ne pas s’être rendu compte des sentiments de Caroline.En 1994, Bonnie essaie de réparer l’ascendant pour s’enfuir, mais Kai la retrouve. Elle parvient à mettre ses pouvoirs dans son ours en peluche qu’elle expédie en 2014.Damon tombe sur l’ours de Bonnie au cimetière, il comprend qu’elle est toujours en vie…"