Vampire diaries - S06 E08 - La croisée des chemins

"Kai a emmené Bonnie à Portland, la ville où il a grandi. Il peut enfin montrer sa maison à quelqu’un. C’est Thanksgiving, il veut cuisiner pour elle. Elle, n’a aucune envie de rester avec lui pour l’éternité et arrive à négocier : ce sera leur dernier repas ensemble. Ensuite, ils s’en iront chacun de leur côté. Kai propose même de lui donner sa voiture. Bonnie est en confiance. Kai lui raconte comment son père, le chef de la congrégation, a toujours fait passer le groupe avant sa propre famille, et comment il l’a banni, avec l’aide de Jo. Bonnie éprouve presque de la compassion pour lui, mais il finit par la trahir, après avoir retrouvé le couteau dans lequel Jo avait caché ses pouvoirs. Il les a absorbés. Il ne lui manquait plus que le sang d’une sorcière Bennett pour pouvoir s’évader de cette prison. Bonnie reprend connaissance un peu plus tard, blessée, seule à Portland, sans voiture.Dans le monde réel, c’est aussi Thanksgiving. Ou plutôt Friendsgiving. Caroline a invité toute la bande, même Jo, mais pas Stefan. De toute façon, Damon, Stefan et Alaric ne peuvent pas venir. Ils sont partis à Portland, sur les traces de la Congrégation des Gémeaux, pour mettre la main sur l’ascendant, et aller délivrer Bonnie. Ils rencontrent Joshua, le père de Kai. Un sorcier capable de tout simplement disparaître. Mais avant de s’évanouir dans la nature, il tente de tuer Jo à distance, craignant que les garçons fassent sortir Kai, et qu’il veuille fusionner avec Jo. Joshua est certain qu’elle ne survivrait pas, et que Kai deviendrait le chef de la congrégation. A Whitmore, Luke et Liv se rendent compte que Jo est leur sœur. Ils expliquent à toute la bande que leur congrégation attend d’eux qu’ils fusionnent. Le plus fort deviendra le chef, mais le plus faible mourra. Liv ne supporte pas cette situation. Pour la protéger, Tyler l’emmène à Mystic Falls, où la magie ne fonctionne pas.Elena, elle, sauve Jo grâce à son sang, sous les yeux ébahis de Liam. Elle lui efface alors la mémoire, de façon à ce qu’il oublie tout, jusqu’à leur relation. Elle a de toute façon toujours des sentiments pour Damon et aimerait que Bonnie l’aide à prendre une décision. Elle sollicite l’aide de Damon pour la ramener dans le monde réel.Stefan explique à Caroline qu’il l’a repoussée plus que les autres parce qu’elle aurait été à son écoute, quand il croyait son frère mort, qu’elle lui aurait dit de laisser libre cours à ses larmes, alors que lui ne voulait plus pleurer. Elle le remercie pour sa franchise, mais un froid subsiste entre eux.Damon n’hésite pas à hypnotiser son ami pour qu’il lui rapporte l’ascendant de Jo. "