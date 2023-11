Vampire diaries - S06 E09 - Seule au monde

"Damon hypnotise Alaric pour qu’il vole l’ascendant à Jo. Celle-ci raconte à Ric que l’ascendant est la seule chose qui la protège de son frère.Elena annonce à Jeremy qu’elle part chercher Bonnie avec Damon. Jeremy a peu d’espoir…Sarah demande à Matt de lui organiser une réunion avec Stefan.Liv envoie Damon et Elena en 1994. Bonnie leur dit qu’elle est à Portland, et qu’elle est en route pour les rejoindre.Kai est sorti de sa prison et il est sur le campus…Stefan rencontre Sarah dans un restau. Enzo est un peu plus loin avec Matt et essaie d’entendre leur conversation, sans succès. Stefan demande à Sarah d’aller faire un tour en voiture, après lui avoir dit qu’il la prenait pour une menteuse. Ils quittent le restau, laissant Matt et Enzo sur place.Kai retrouve Liv au bar. Elle finit par comprendre qui il est. Il la pourchasse pour la tuer, mais Tyler intervient et le chasse.Jo prouve à Alaric que Damon l’a hypnotisé pour qu’il lui vole l’ascendant.Damon avoue à Elena ce qu’il a fait en 1994. Liv les ramène dans le monde actuel sans que Bonnie ait eu le temps de les rejoindre.Sarah/Monique explique à Stefan pourquoi elle a pris l’identité de Sarah. Stefan l’hypnotise pour qu’elle oublie tout et qu’elle parte. Enzo débarque et la tue, sous les yeux de Matt.Kai retrouve Elena et Damon, il détruit l’ascendant. Damon l’envoie au-delà de la frontière de Mystic Falls.Matt propose à Jeremy de redevenir un chasseur pour tuer Enzo.Alaric va voir Damon et lui casse la figure.Bonnie arrive enfin à Mystic Falls mais Damon et Elena sont partis…Kai attend Tyler chez lui et lui propose un pacte pour de sauver la vie de Liv."